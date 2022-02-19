中國學者稱統一台灣是內政　不能與烏克蘭類比

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文章指出，部分美國政客和媒體稱中、俄正以相似的軍事手段，威脅台灣和烏克蘭，擔心中國會藉美俄在烏克蘭對峙之際，「突然出手以武力收復台灣」，其實他們是擔心這樣會令美國在戰略上顧此失彼，無法同時保護烏克蘭及協防台灣。
美國將烏克蘭與台灣相提並論，是出於政治和外交目的，是強烈的意識形態宣傳，預防歐亞同時生變，影響戰略布局。
文章又指，台灣當局關注烏克蘭局勢並「對號入座」，是想看看美國對於保護台灣有多大決心，並藉此進一步向美國尋求保護。
文章提到，美國被歐洲安全亂局扯後腿，戰略資源調度左支右絀，在現實中的確對中國的戰略環境有利；但烏克蘭是大國博弈下的外交和安全問題，而「統一台灣是不折不扣的中國內政問題，將兩者混為一談難免落入將台灣等同於『國家』的話語陷阱」，也掉入「片面依賴解決國際問題的方式來解決內政問題」的陷阱。
文章指出，中國應對歐亞變局的出發點，是既要堅定捍衛國家利益，又要積極維護戰略平衡，並在國際安全中發揮建設性作用。在解決烏克蘭問題上，維護公平正義、積極勸談促和，更符合當前中國的國際形象及戰略目標。
澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）此前曾表示，一旦俄羅斯出兵攻打烏克蘭，將會連帶影響印太地區安全，其中直接引發的後果之一，是中國可能會針對台灣展開新一輪的侵略性行動。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110215