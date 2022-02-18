地緣局勢緊張美股重挫 台股早盤跌170點、晶圓雙雄熄火
由烏克蘭問題引發的美俄地緣政治局勢緊張，美股四大指數昨（17）日重挫，其中道瓊跌1.7%、費城半導體跌3.7%。台北股市今（18）日開盤後跌170點左右，下殺來到18098點，18100點失守。權值股台積電早盤跌9元，來到636元。聯電與世界先進也跌1%、航空雙雄與IC設計類股相對抗跌。
記者許家禎/台北報導
2022-02-18 09:17:07
美股道瓊指數17日下跌622.24點，或1.78%，收34312.03點；那斯達克指數下跌407.38點，或2.88%，收13716.72點；標普500指數下跌94.75點，或2.12%，收4380.26點；費城半導體指數下跌133.09點，或3.74%，收3422.60 點。
台北股市今（18）日開盤後跌170點左右，下殺來到18098點，18100點失守，但隨後跌幅縮小。而台積電、聯電ADR昨日跌3%以上，今股價雙雙也呈現弱勢，台積電早盤跌9元，來到636元。聯電跌1%，世界先進跌幅同樣有1%。
長榮航與華航表現亮眼，早盤漲0.8%左右。而黃金概念股佳龍漲8%以上，金益鼎也漲5%。另外，IC設計不遑多讓，力智漲5%、晶豪科漲3%，通嘉、揚智與偉詮電都漲1%。