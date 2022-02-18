直播／宗教協會聚餐群聚擴大、疫情燒進校園 陳時中說明
本土疫情繼續，台北市副市長黃珊珊今（18）早證實台北市新增5例本土確診個案，其中4例與房屋代銷公司確診人員群聚和某宗教協會聚餐有關。而寒假結束後各縣市校園紛紛傳出有學生確診，台南傳出首例小學生染疫，新北也有國中生確診，詳細最新疫情變化，指揮中心將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 14:00:00
黃珊珊表示，北市新增5例確診，其中有4例和房屋代銷公司以及衍生的宗教協會聚會群聚有關，有3位為房屋代銷公司的員工，有1位是參與聚會的成員。而確診個案中，有一位的孩子就讀薇閣國中，校方也啟動了相關的匡列採檢。
另外新北市板橋某國中的學生、台南市歸仁區紅瓦厝國小的學生都傳出確診，兩校皆預防性停課3天。進一步的疫調結果，最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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