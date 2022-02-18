痛訴前夫偷腥挨告　正妹星座專家道歉「虛心受教」

美女星座專家白瑜，2020年上節目痛訴前夫外遇，她因此罹患恐慌、憂鬱症，曾被一根針掉在地上的聲音嚇到躲在角落，不料，前夫因此丟掉工作，怒告白瑜加重誹謗罪，昨（17日）判決出爐，白瑜遭判拘役25天、得易科罰金2萬5000元，可上訴。對此，白瑜在臉書、IG發文道歉，「我會虛心受教」。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-18 12:04:04｜2022-02-18 12:09:14
白瑜表示，她的初衷是出於善心分享心路歷程、感情觀，希望能給需要幫助的人一些力量，沒想到會被前夫提告，「過往的生活經歷已經過去十幾年了，時久日遠，沒有留存所有的證據、沒有辦法一一舉證過去生活經歷的點點滴滴和細節。但我的經歷是真的，我的感受也是真實的，從小父母教育我要説實話，我教育我的女兒也是如此教導...」
對於敗訴，來自大陸山西的白瑜，歸因自己不了解台灣法律，過去沒有蒐集證據，導致現在即使說真話，也必須承擔罪責，呼籲「如果大家有像我這種類似的狀況，請一定要吸取我的教訓」！
白瑜對判決感到失落，但表示會虛心受教，「我願再次對造成前夫張先生的困擾誠摯地致歉」，並感謝一直以來支持、信任她的粉絲、工作夥伴、廠商及媒體，「當我無依無靠受到挫折的時候，總有你們了解我、支持我、陪伴我、信任我，我以後會更致力於送溫暖給需要的人、幫助陷入困境需要幫助的人，希望大家可以一起更好！」
聲明一發布，網友一面倒留言替白瑜抱不平，「老師加油，妳不是一個人」、「我也走過類似的一段」、「真心心疼妳～希望老天長眼，妳會越來越好的」、「看了真痛心，離家那麼遠還遇到這種人，台灣讓妳受委屈了，願一切儘快落幕，在台灣成就自己的一片天」、「加油，時間過了就過了，剩下的交給未來」！（編輯：楊穎軒）