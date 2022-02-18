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國家級戰略物資　半導體決戰2023

▲半導體已被各國視為重要國家級戰略物資，預估2023年暴增的產量勢必帶來市場的新殺戮。（圖／記者顏真真攝）
▲半導體已被各國視為重要國家級戰略物資，預估2023年暴增的產量勢必帶來市場的新殺戮。（圖／記者顏真真攝）

財經中心/綜合報導

2022-02-18 13:00:00

台灣50年前仍靠加工聖誕燈賺錢，當時日本、韓國早已進軍半導體。50年後，台灣從一個沒有技術、沒有資源的地方，打造出全球驚豔的晶圓之島。2021年，台灣半導體產值已突破4兆，卻同時成為地緣政治下各國爭奪的焦點；自2023年開始，歐美日將加速重返半導體製造賽道，台灣將面臨前所未有的全球競爭。

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▲全球半導體決戰2023年。（圖／財訊雙周刊）
▲全球半導體決戰2023年。（圖／財訊雙周刊）
根據《財訊》報導，現在，台灣的半導體實力，成為美、歐、中等大國眼中緊盯的目標；但是卻從未有人討論，台灣一開始並不是半導體技術的領先者，資源也不雄厚，卻為何能在科技競賽中，嶄露頭角？時間回到1974年的台灣。這一年，政府推出積體電路發展計畫，從此開啟了一個新時代。

台灣第一家與半導體有關的公司，是1966年於高雄加工出口區成立的高雄電子，這是由美國通用器材在台灣設立的電子廠；1974年，台灣推出積體電路發展計畫時，日本已是全球前三名的半導體強國。

韓國起步也比台灣早。1974年，當時32歲的三星集團第二代掌門人李健熙說服父親李秉喆，收購韓國半導體公司，成立三星半導體，自行生產計算機用的半導體晶片。台灣是在這樣的環境下，開始投資半導體事業。如今，台灣半導體製造被視為「護國神山」，但當年這座巨艦離港時，完全沒人看好。

台積電成立過程也相當戲劇性。1985年，張忠謀回台灣出任工研院院長時，完全沒有創業計畫，但是有三家公司國善、茂矽、華智，有意在台灣生產晶片，都希望政府資助建廠，張忠謀提出專業晶圓代工的模式。

張忠謀改變了這一切。他帶回國際經驗，用獨創的專業晶圓代工模式，把全世界的科技業都變合作夥伴。他更大膽投入研發做到技術無可替代，不僅一舉打開了國際市場，還帶出完整的相關產業供應鏈。他的視野、膽識與魄力，寫下了一頁台灣矽島傳奇。

台灣半導體產業，一路從無到有、從落後到領先的過程。在台灣半導體歷經從草創期到制霸期之後，2018年以來國際地緣政治角力加劇，半導體已被各國視為重要國家級戰略物資，從而掀起了這波史大最大規模的投資潮。2023年暴增的產量勢必帶來市場的新殺戮。

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