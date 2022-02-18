國家級戰略物資　半導體決戰2023

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台灣第一家與半導體有關的公司，是1966年於高雄加工出口區成立的高雄電子，這是由美國通用器材在台灣設立的電子廠；1974年，台灣推出積體電路發展計畫時，日本已是全球前三名的半導體強國。
韓國起步也比台灣早。1974年，當時32歲的三星集團第二代掌門人李健熙說服父親李秉喆，收購韓國半導體公司，成立三星半導體，自行生產計算機用的半導體晶片。台灣是在這樣的環境下，開始投資半導體事業。如今，台灣半導體製造被視為「護國神山」，但當年這座巨艦離港時，完全沒人看好。
台積電成立過程也相當戲劇性。1985年，張忠謀回台灣出任工研院院長時，完全沒有創業計畫，但是有三家公司國善、茂矽、華智，有意在台灣生產晶片，都希望政府資助建廠，張忠謀提出專業晶圓代工的模式。
張忠謀改變了這一切。他帶回國際經驗，用獨創的專業晶圓代工模式，把全世界的科技業都變合作夥伴。他更大膽投入研發做到技術無可替代，不僅一舉打開了國際市場，還帶出完整的相關產業供應鏈。他的視野、膽識與魄力，寫下了一頁台灣矽島傳奇。
台灣半導體產業，一路從無到有、從落後到領先的過程。在台灣半導體歷經從草創期到制霸期之後，2018年以來國際地緣政治角力加劇，半導體已被各國視為重要國家級戰略物資，從而掀起了這波史大最大規模的投資潮。2023年暴增的產量勢必帶來市場的新殺戮。