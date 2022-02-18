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Rain出車禍「靈肉分離」！《醫生》救回機率讓人擔心

▲Rain劇中出車禍「靈肉分離」。（圖／friDay影音）
▲Rain劇中出車禍「靈肉分離」。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-18 17:00:00

韓劇《Ghost Doctor》由Rain（鄭智薰）、金汎、Uie、孫娜恩主演，劇情進入白熱化，Rain出車禍「靈肉分離」的狀態即將結束，但他不能附身金汎身上替自己動手術，身軀是否被救回，下週將迎來大結局，備受觀眾期待。

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▲Rain（左起）、金汎、Uie、孫娜恩受訪。（圖／friDay影音）
▲Rain（左起）、金汎、Uie、孫娜恩受訪。（圖／friDay影音）
Rain、金汎、Uie、孫娜恩跨海受訪，被問到「如果可以靈魂附身，最想附身到誰身上？」Rain表示想附身到特斯拉執行長馬斯克身上，理由是：「因為我對汽車很有興趣，想看看他們的系統。」機智的他怕有廣告嫌疑，不忘搞笑補充：「不過我沒有特別想買的車，但想去看看汽車工廠，偷一點技術。」

金汎表示：「如果可以的話，想進到麥可傑克森的身體裡，因為我跟在座其他三位演員不同，沒什麼站上舞台的經驗，所以想附身到他身上嘗試看看跳舞。」偶像女團出身的Uie、孫娜恩則不約而同表示想附身到碧昂絲身上，Uie透露這是她在當練習生時的夢想，孫娜恩則是從小就很憧憬碧昂絲。

大家聊起彼此的第一印象，Rain除了稱讚3人的外貌，還具體說出跟他們個別對戲的感想，讚金汎是「他會接我的哏又丟回來耶」、Uie是「演戲時專注力非常出色的演員」、孫娜恩是「很新鮮，而且她演得很好」。金汎對Rain的印象是「他在拍戲時能夠將沉重、悲傷的感情表現得非常到位，要搞笑的時候也都演得非常搞笑，我在他身旁親自接觸感受後，就深刻領悟到他為何是這麼全能」，並說看到兩位女演員努力認真的一面。

Uie稱讚娜恩的外貌，隨後透露原本就是Rain的粉絲，「實際見到他時我非常悸動、緊張」，對金汎的第一印象則是「長得非常帥，臉又很小」。孫娜恩表示現在覺得Rain像個「熟識的鄰家大哥」，金汎是「擁有很多優點的演員」，對Uie則感覺「是個很隨和又可靠的姐姐」。Rain看眾人都是嘴甜到不行互講好話，忍不住補了一句：「我們現在把攝影機關掉來說真心話吧？」笑翻全場。《Ghost Doctor》下週二、三完結篇，可至friDay影音收看。

▲劇中Rain是否能醒來，全看金汎能否順利完成手術。（圖／friDay影音）
▲劇中Rain是否能醒來，全看金汎能否順利完成手術。（圖／friDay影音）
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