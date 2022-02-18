Rain出車禍「靈肉分離」！《醫生》救回機率讓人擔心

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金汎表示：「如果可以的話，想進到麥可傑克森的身體裡，因為我跟在座其他三位演員不同，沒什麼站上舞台的經驗，所以想附身到他身上嘗試看看跳舞。」偶像女團出身的Uie、孫娜恩則不約而同表示想附身到碧昂絲身上，Uie透露這是她在當練習生時的夢想，孫娜恩則是從小就很憧憬碧昂絲。
大家聊起彼此的第一印象，Rain除了稱讚3人的外貌，還具體說出跟他們個別對戲的感想，讚金汎是「他會接我的哏又丟回來耶」、Uie是「演戲時專注力非常出色的演員」、孫娜恩是「很新鮮，而且她演得很好」。金汎對Rain的印象是「他在拍戲時能夠將沉重、悲傷的感情表現得非常到位，要搞笑的時候也都演得非常搞笑，我在他身旁親自接觸感受後，就深刻領悟到他為何是這麼全能」，並說看到兩位女演員努力認真的一面。
Uie稱讚娜恩的外貌，隨後透露原本就是Rain的粉絲，「實際見到他時我非常悸動、緊張」，對金汎的第一印象則是「長得非常帥，臉又很小」。孫娜恩表示現在覺得Rain像個「熟識的鄰家大哥」，金汎是「擁有很多優點的演員」，對Uie則感覺「是個很隨和又可靠的姐姐」。Rain看眾人都是嘴甜到不行互講好話，忍不住補了一句：「我們現在把攝影機關掉來說真心話吧？」笑翻全場。《Ghost Doctor》下週二、三完結篇，可至friDay影音收看。