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Netflix首度舉辦韓星見面會！請到大咖男神　台粉能參加

▲Netflix首度舉辦韓星見面會。（圖／Netflix）
▲Netflix首度舉辦韓星見面會。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-18 19:33:00

Netflix除了發行影視作品，今（18日）宣布將首次舉辦韓星粉絲線上見面會，將於3月4日晚間7點在官方YouTube頻道邀請宋江，與全球粉絲在雲端約會，觀眾不需購買門票，就可窺探宋江的日常生活。

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▲宋江被Netflix箱中，力捧成一線男星。（圖／Netflix）
▲宋江被Netflix相中，力捧成一線男星。（圖／Netflix）
宋江於2017年出道，他從小受到身為鋼琴老師的母親影響，所以很會彈鋼琴，加上有著帥氣長相跟好身材，戲劇、綜藝、廣告代言和雜誌邀約接不完，出道2年後被Netflix相中力捧，演出《喜歡的話請響鈴》系列影集、《Sweet Home》等，獲封「Netflix兒子」。

宋江與韓韶禧主演《無法抗拒的他》時，浪子形象被觀眾謾罵「渣男」；今與朴敏英擔綱演出《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》裡，飾演對天氣預報有無限熱忱的預報員，才播出第二集就被網友笑稱宛如「餓虎撲羊」，火速和職場上司朴敏英發生親密關係，兩人刺激的辦公室姊弟戀引發熱議。

宋江見面會將準備問答、測驗環節，讓粉絲有機會一窺他的日常生活，活動預計1小時，以英語為主頻道進行直播，並會同步提供繁體中文、日文、泰文、西班牙文、葡萄牙文、越南文、印尼文等即時字幕翻譯。

▲宋江要舉辦首場個人見面會。（圖／Netflix）
▲宋江要舉辦首場個人見面會。（圖／Netflix）
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