buffet「神規則」店員偷推薦！老饕省一堆錢：不知道超虧
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。而先前YouTub er「我是老爸，我不要當爸」正巧舉辦公司尾牙選擇在buffet，由於用餐時段與平常公司尾牙不同，結果原因揭露之後，讓不少人大讚其實這樣才是內行人，意外引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 15:50:30｜2022-02-18 17:01:21
老爸日前上傳自己公司與「彼得爸與蘇珊媽」一同在年前舉辦公司尾牙的影片，特別選在旭集高檔buffet來慰勞辛苦的員工，不過有別於一般公司尾牙舉辦在晚上，他們吃的是下午時段，老婆新店蔡依林解釋，透露這次他們選擇的是「平日」且是「下午時段」，一個人只要990元，而且員工也蠻推薦他們訂位這時段，透露其實假日跟平日吃的東西都差不多，所以這價位非常划算！
對於為何選擇這個時段，老爸也坦言並不是為了省錢，只是根本訂不到位置，詢問員工之後，員工才透露「如果想吃旭集buffet的話，至少要提前兩個月定位，打電話跟網路預訂其實都可以，端看顧客自己的訂位習慣」。
影片曝光後，不少熱愛吃buffet的老饕們也紛紛回應「buffet吃平日+下午茶真的很划算，內行吃法」、「聰明一人990省很多，現在辦一桌像樣的1萬都很困難了」、「訂這個時段才是聰明的，省錢又能吃好料」、「平日加上下午茶時段才是內行在吃的XD最便宜的價格」。
而《NOWnews》記者也實際查詢多家集團式buffet的價格發現，下午茶的價格一般都是最便宜，而如果是平日時段+下午茶更便宜，以老爸他們吃的旭集來看，例假日的晚餐要價1890元/人，但平日的下午茶時段卻只要990元/人，價差將近一千，若是10人聚餐來看，可省下近萬元，如果愛吃buffet的你，下次可以選擇這個時段吃看看哦！（編輯：張嘉哲）