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台北101記錄成書！投標金額、樓層數有宏國阿嬤的智慧

▲台北101大樓建造過程被完整記錄寫成新書，宏國關係企業副董事長林鴻明，與人稱宏國阿嬤的林謝罕見，以及台北101董事長張學舜、遠見雜誌社長楊瑪利共同出席新書發表會。（圖／記者許家禎攝，2022.2.18）
▲台北101大樓建造過程被完整記錄寫成新書，宏國關係企業副董事長林鴻明，與人稱宏國阿嬤的林謝罕見，以及台北101董事長張學舜、遠見雜誌社長楊瑪利共同出席新書發表會。（圖／記者許家禎攝，2022.2.18）

記者許家禎/台北報導

2022-02-18 17:19:11

台北101大樓建造過程被完整記錄寫成新書《從0到101：打造世界天際線的旅程》，今（18）日新書發表會上，101關鍵人物宏國關係企業副董事長林鴻明，與人稱宏國阿嬤的林謝罕見，以及前幾任101董事長都共襄盛舉。提到101的小故事，原來當初101投標金額可是林謝罕見誠心擲筊而來，冥冥之中有注定，至於決定建造101層，裏頭也有阿嬤的智慧！

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天下文化出版的新書《從0到101：打造世界天際線的旅程》完整記錄台北101從無到有、從0到101的這段旅程。新書發表會上，宏國企業林謝罕見與林鴻明董事長、副董母子檔難得現身，台北市副市長黃珊珊、台北101董事長張學舜，以及歷任董事長魏應交、胡定吾、林鴻明、張學舜、鄭世松、焦佑倫都共襄盛舉、難得聚首。

新書發表會上，林鴻明坦承，當初看到這個標單條件時，曾二度棄單「這麼大的開發案，怎麼可能做？」但沒想到一群金融界好朋友理念相同，認為應該為台灣創造一棟能留下紀錄的建築，因此一場飯局後，包括中信、新光、國泰、中華開發等企業，組成「台北國際金融中心企業聯盟」共同投標，最後聯盟以207.5億元的金額得標。

說起投標金額，林鴻明說這是母親林謝罕見誠心擲筊而來，仿佛冥冥之中有所注定。只是這座「台北國際金融中心」要蓋幾層樓，團隊從取其六六大順66樓、Lucky 7的77層樓、到吉祥數字88樓與99樓都有討論到，正當準備蓋100層樓時，林謝罕見鼓勵團隊不要因為「100」就自滿而停下腳步，於是決定了101層，希望大家「百尺竿頭、突破現實、再創高峰」，團隊有如醍醐灌頂，大樓於是更名台北101。

▲台北101大樓建造過程被完整記錄寫成新書，宏國關係企業董事長、人稱宏國阿嬤的林謝罕見現身出席新書發表會。（圖／記者許家禎攝，2022.2.18）
▲台北101大樓建造過程被完整記錄寫成新書，宏國關係企業董事長、人稱宏國阿嬤的林謝罕見現身出席新書發表會。（圖／記者許家禎攝，2022.2.18）
然而當時世界上都沒有的101層大樓，實際上建造過程處處充滿挑戰，被大家稱作是不可能的任務，但團隊引進國際一流工程團隊，還堅持讓技術和經驗扎根台灣，當時總工程師謝紹松提到，宏國建設、李祖原聯合建築師事務所、永峻工程顧問公司、同豐營造等台灣本土團隊，都在工程中扮演了關鍵角色，不僅為台灣工程界培養許多人才，也大幅提升了台灣營建業的專業水準。

再說到營運，台北101商場一開始招商其實並不順利，曾被國際精品集團質疑，但集團老闆親自來台看過101後，便決定將旗下所有精品品牌進駐其中，而台北101突破框架，將國際精品擺在三樓，不僅奠定了百貨三樓的價值，連帶也提升二樓和一樓的價值。

近年來，台北101更致力成為台灣人們生活一部分，不斷舉辦各種精彩策展與活動，例如近期推出的《2022希望：楊英風．楊奉琛藝術展》，就展出近30多件現代景觀雕塑、雷射藝術作品；著名的「外牆點燈打字」，包括向防疫英雄致敬、祝賀所有人新年快樂，都與民眾共同度過了感動、艱難時刻。

台北101自1997年開標起到今年剛好滿25周年，創下許多第一。包括是台北市政府第一個BOT案、台灣第一高樓、台灣唯一樓層超過100層的建築物、世界最高綠建築等。台北101同時也在世界留名，包括「全球50最具影響力高層建築」、「世界七大工程奇觀」、「世界最美八大超高建築」、「全球最高綠建築」等。

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