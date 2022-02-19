MINI純電掀背車網讚「妹子開超可愛」 3萬元預約當車主
擁有悠久歷史的汽車品牌MINI，在科技世代也力求轉型，MINI首席設計師曾說過，創新並不簡單，如何在創新並保有初衷相當重要。全新 MINI Electric 電動車擁有經典設計和未來科技，原廠發表以來，全球已經賣超過3萬輛，即日起全新MINI Electric電動車在台正式開放線上預購，3萬元就能當車主，目前總價尚未出爐。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-19 10:21:49
MINI Electric搭載純電馬達驅動前輪，擁有最大184匹馬力、最高270Nm扭力、時速0-100公里加速7.3秒；承襲MINI 3-Door三門掀背寬輪距、低重心、短前後懸的經典車身比例，採用前單接頭彈簧柱、後多連桿懸吊系統；高壓鋰電池模組配置於車體底部，比MINI Cooper S低 0.3cm的車輛重心，創造更敏捷Go kart駕馭體驗。
在外型設計相當令人驚艷，內外觀以專屬色調Energetic Yellow為亮點，點綴於車頭水箱護罩、車側方向燈飾板與車尾車型銘牌的S徽飾上，後視鏡外蓋同樣以 Energetic Yellow 跳色呈現，鋁圈以英式插頭為靈感，內裝飾板也採用Energetic Yellow點綴，相當具有特色。
MINI Electric電動車的引擎蓋裡面是高壓電模組、車載充電器，配置於車體底部的高壓鋰電池模組，總容量32.6 kWh，可用容量28.9 kWh，續航里程234公里（WLTP）。使用直流高速充電站最快需36分鐘，即可以最大功率 50kW從0%快速充電至80%，220V / 32A家用交流充電座充電完成時間僅需4.7小時。
超級吸睛的外型網友認為「妹紙超愛吧」、「妹子上班開超可愛」、「光是大眼蛙加上口字鬍就超值」；但回歸車子本身的規格和功能則有些異議，「台北到台中就里程焦慮了」、「這台也是賣信仰的」。