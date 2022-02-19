香港特首選舉延後至5月8日　將進行全民強制檢測

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她說，今天會同行政會議舉行了特別會議，通過有關決定，以便政府集中力量處理疫情。相應的，特首選舉提名期也延後至4月3日至16日。
林鄭月娥說，在考慮各種法律依據後，當局決定引用緊急法（全稱緊急情況規例條例）作出延後選舉的規定。
緊急法授權行政長官會同行政會議在其認為屬緊急或危害公安的情況時，訂立任何合乎公眾利益的規例，而此舉不須先經過立法機關審議。
林鄭月娥說，當前疫情嚴峻，延後選舉可以令政府集中力量應對疫情，也符合中共總書記習近平日前發出的指示：把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切」的任務。
前年7月，港府也因為疫情嚴峻而引用緊急法，延後立法會選舉1年。
林鄭月娥解釋，在延後時間選擇上，需要考慮疫情的發展和政府換屆的需要。由於疫情尚未到達高峰，估計需要兩、三個月才會穩定下來，因此延後至5月是較適合的選擇。
本屆香港政府的任期至6月30日。
林鄭月娥並透露，在北京中央的支持下，港府將會採取更嚴厲的抗疫措施，那就是全民強制檢測，而且每人會檢測數次，確保找出所有零星個案。
但她強調，政府不會考慮封城。
習近平日前指示北京中央各部門全力支援香港抗疫，又指香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。
在習近平形容香港的抗疫工作為「當前壓倒一切的任務」後，香港方面開始有人質疑特首選舉是否會延後。
香港的中國全國人大常委譚耀宗今早首次明確表示，由於穩控疫情已是香港頭等大事，特首選舉要延期舉行。
迄今為止，林鄭月娥尚未表態是否參選連任，親政府的建制派中則有兩人公開宣布參選。（編輯：楊昇儒）1110218