台中集體虐嬰案只罰6萬　王婉諭批裁罰太輕

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王婉諭表示，事實上所謂的裁罰，根本只有罰6萬元，業者也是自行停業，隨時可以選擇復業，她反問所謂的「新事證」又是什麼？「如果是指我們今天在記者會中公布的影片的話，那根本就不是什麼新事證！」
王婉諭質疑，去年在家長檢舉托嬰中心疑似有虐嬰行為的時候，如果當時台中市社會局有確實依照處理原則辦理，就必須要先複製事件發生日前一個月內的監視器畫面資料，以利保全證據，進行接下來的處理流程。按照規定，台中市社會局本來早就該取得這些影片了。
王婉諭呼籲，希望台中市政府社會局提出的檢討方案中，除了徹查案件之外，更要全面檢討台中市府社會局調查兒虐的機制，未來若不幸再有案件發生，務必落實處理原則、取得事件發生前一個月內的監視器畫面資料，並且確實調查畫面內所有施虐、受虐的加害人及孩童，通知所有相關家長。
王婉諭也再次呼籲中央衛福部社家署喊話，若社家署已頒布相關的處理原則及流程，那當然也要同步監督地方政府的落實情況，這次的事件，務必要嚴格調查台中市府的疏失。唯有正視、檢討整個制度問題，才有可能盡力避免下一個遺憾發生。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110