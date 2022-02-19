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臺灣文壇傳奇姊妹　侯孝賢率班底加持《我記得》

▲朱天文（左）、朱天心是臺灣文壇傳奇姊妹花。（圖／目宿媒體提供）
▲朱天文（左）、朱天心是臺灣文壇傳奇姊妹花。（圖／目宿媒體提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-19 00:00:00

臺灣文壇早年具指標性的文學雜誌《三三集刊》，是愛好文藝的五、六年級生在求學階段熟悉的文學刊物，號召者包括朱天文、朱天心與唐諾等人，催化不少臺灣文壇的後起新血，成為發展斐然的青年創作孵化園地。「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《我記得》正是以朱天文、朱天心文采各具芳華的歷程為主，加上家人、摯友等一同縱觀她們的文學世界。日前兩人還特別為新片海報進行拍攝，其中一張兩姊妹手搭手的合影成為最終海報選圖，展現姊妹倆一輩子既是家人，亦是寫作文友的情深默契！

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▲朱天文由寫作跨足編劇。（圖／目宿媒體提供）
▲朱天文由寫作跨足編劇。（圖／目宿媒體提供）
▲朱天心常於咖啡店專注寫作。（圖／目宿媒體提供）
▲朱天心常於咖啡店專注寫作。（圖／目宿媒體提供）
文學作品各具特色的朱家姊妹朱天文、朱天心，姊姊朱天文在內斂靜氣中帶有高度敏銳的感知力，繼承父親朱西甯的書寫態度，不斷試探文風的翻新與可能，作品包括：《小畢的故事》、《世紀末的華麗》、《荒人手記》、《巫言》等著作，並陸續與侯孝賢、陳坤厚、楊德昌等電影導演合作劇本，被視為侯孝賢御用編劇；而一身俠氣、浪漫直率的朱天心，更被作家張大春形容：「她內在有非常強大的、很犀利的殺傷力。」在最新發佈的《我記得》預告裡，朱天心更感性提到文學帶給她的包容與寬厚：「讓我的缺點、很火爆的脾氣，也居然都會變成是我小說創作裡，非常好的一個養份或是柴薪。」她的作品包括《擊壤歌》、《想我眷村的兄弟們》、《古都》、《獵人們》等。而《我記得》的片名，更是取自朱天心的著作《我記得......》。

▲侯孝賢多部劇本來自朱天文手筆。（圖／目宿媒體提供）
▲侯孝賢多部劇本來自朱天文手筆。（圖／目宿媒體提供）
朱天文1982年與侯孝賢等人一起合作，將自己的著作《小畢的故事》改編為陳坤厚擔任導演的同名電影，隨之擔任侯孝賢導演的電影編劇，進入到原創劇本內容的撰寫，兩人合作迄今正好 40 年；「編劇」也成為朱天文在文學世界裡另外一個書寫身份。侯孝賢此次為《我記得》擔任監製，製作班底包括：剪接指導廖慶松、攝影指導姚宏易、配樂雷光夏、林強等「侯家班」投身參與本片幕後工作，侯孝賢也入鏡受訪聊及為何他會被朱天文的創作打動，他表示：「朱天文對生活、對生命的一種理解，會寫出感覺最打動她自己的，這個相對的也會打動我！」

《我記得》的導演林俊頴，是當年曾被《三三集刊》激發文學熱情的青年作家，對於上從朱西甯、劉慕沙伉儷一輩，再到朱天文、朱天心、朱天衣等姊妹，都已累積多年的熟識與深交，也因此便被同步擔任《願未央》紀錄片導演的朱天文，推薦擔任本片導演一職。笑稱擁有「田野觀察」30、40年的林俊頴，順利地讓姊妹倆在片中毫無保留地坦露內心，一展臺灣文壇傳奇姊妹在各自刻畫人生之餘，隨性生活的溫暖光景。

▲屋簷下都是作家，左起朱天文、朱天心。（圖／目宿媒體提供）
▲屋簷下都是作家，左起朱天文、朱天心。（圖／目宿媒體提供）
以「唐諾」作為筆名的作家謝材俊，不單單是當年《三三集刊》的發起成員之一，爾後更與朱天心共協連理，從文學的欣賞進而到生活扶持，讓朱家這個以文學為屋頂脊樑的家庭，多了家人與文學上相互扶持的伙伴。朱天心也在片中感謝同樣受父親朱西甯影響很深的唐諾，以身作則用持續不斷的寫作，振作偶爾也想擱筆放鬆的心情，換得朱天文、朱天心私下用「大教練」來形容他，讓他引用作家吳爾芙的名言並語重心長地說：「書寫者需要房間，這扇房間門老是關不緊。」也可見同為寫作的伴侶間彼此的默契。

紀錄「文學朱家」的《願未央》、《我記得》兩片預售套票，將在本週五起（2/18）於博客來售票網推出，預售套票並搭售目宿出品、由漫畫家阮光民改編朱天心街貓觀察故事《獵人們：貓爸爸、李家寶》之漫畫，並加贈Giloo紀實影音「侯孝賢 × 朱天文經典電影」免費觀影序號等限量贈品。詳情可參考目宿媒體Facebook或博客來售票網。記錄臺灣文壇傳奇姊妹朱天文、朱天心筆下風華的《我記得》將於3月25日上映，目宿媒體出品發行。（編輯：楊穎軒）

▲紀錄片《我記得》海報。（圖／目宿媒體提供）
▲紀錄片《我記得》海報。（圖／目宿媒體提供）

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