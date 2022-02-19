臺灣文壇傳奇姊妹　侯孝賢率班底加持《我記得》

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朱天文1982年與侯孝賢等人一起合作，將自己的著作《小畢的故事》改編為陳坤厚擔任導演的同名電影，隨之擔任侯孝賢導演的電影編劇，進入到原創劇本內容的撰寫，兩人合作迄今正好 40 年；「編劇」也成為朱天文在文學世界裡另外一個書寫身份。侯孝賢此次為《我記得》擔任監製，製作班底包括：剪接指導廖慶松、攝影指導姚宏易、配樂雷光夏、林強等「侯家班」投身參與本片幕後工作，侯孝賢也入鏡受訪聊及為何他會被朱天文的創作打動，他表示：「朱天文對生活、對生命的一種理解，會寫出感覺最打動她自己的，這個相對的也會打動我！」
《我記得》的導演林俊頴，是當年曾被《三三集刊》激發文學熱情的青年作家，對於上從朱西甯、劉慕沙伉儷一輩，再到朱天文、朱天心、朱天衣等姊妹，都已累積多年的熟識與深交，也因此便被同步擔任《願未央》紀錄片導演的朱天文，推薦擔任本片導演一職。笑稱擁有「田野觀察」30、40年的林俊頴，順利地讓姊妹倆在片中毫無保留地坦露內心，一展臺灣文壇傳奇姊妹在各自刻畫人生之餘，隨性生活的溫暖光景。
以「唐諾」作為筆名的作家謝材俊，不單單是當年《三三集刊》的發起成員之一，爾後更與朱天心共協連理，從文學的欣賞進而到生活扶持，讓朱家這個以文學為屋頂脊樑的家庭，多了家人與文學上相互扶持的伙伴。朱天心也在片中感謝同樣受父親朱西甯影響很深的唐諾，以身作則用持續不斷的寫作，振作偶爾也想擱筆放鬆的心情，換得朱天文、朱天心私下用「大教練」來形容他，讓他引用作家吳爾芙的名言並語重心長地說：「書寫者需要房間，這扇房間門老是關不緊。」也可見同為寫作的伴侶間彼此的默契。
紀錄「文學朱家」的《願未央》、《我記得》兩片預售套票，將在本週五起（2/18）於博客來售票網推出，預售套票並搭售目宿出品、由漫畫家阮光民改編朱天心街貓觀察故事《獵人們：貓爸爸、李家寶》之漫畫，並加贈Giloo紀實影音「侯孝賢 × 朱天文經典電影」免費觀影序號等限量贈品。詳情可參考目宿媒體Facebook或博客來售票網。記錄臺灣文壇傳奇姊妹朱天文、朱天心筆下風華的《我記得》將於3月25日上映，目宿媒體出品發行。（編輯：楊穎軒）