樂天女孩拍寫真集　媽媽建議「全裸去橘子園」

孫協志、王仁甫主持的《明星許願池》，日前舉辦「真寫女神熱舞大賽」，邀請了出過寫真集的安妮、陳伊、張永歆以及巫苡萱來到節目當中，不只拚寫真清涼程度，更拚舞蹈熱度，讓綠茶、卡古看得心跳加速直呼受不了。安妮秀出寫真照片，一張在溪邊只罩著白色透紗的清涼寫真時，王仁甫表示離寫真照片有點遠看不太清楚，便帶頭帶著綠茶跟卡古到電視牆前面，還想以滑手機的方式把照片放大，還對著電視牆吹氣，想把罩衫吹起來，讓孫協志急忙把三人拉回座位維持秩序。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-19 02:00:00
而陳伊則爆料媽媽很支持她拍寫真，反而覺得內衣或比基尼已經太多人拍不稀奇，至少要全裸去橘子園拍攝，再把兩顆橘子放在重點部位就好，這樣才有朦朧美，讓全場直呼陳媽媽也太開放，讓女兒無限制的發展。
巫苡萱則是分享曾因為攝影師是女生，所以慢慢被攝影師洗腦越脫越多，看到照片時才驚覺當時不知道是怎麼了，她也分享，其實在拍第一、二本寫真時，都沒有讓爸爸知道，因為爸爸是公務員，爸爸也希望她跟姐姐以後也可以是公務員，所以當初進演藝圈時爸爸是不太支持的，但後來看到她的努力與成果，才漸漸轉向支持，直到現在如果她有拍寫真桌曆，反而是爸爸會跟她要幾本送給同事。（編輯：楊穎軒）