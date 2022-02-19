衰捲「宏蕾婚變」！徐若瑄自嘲：對茶泡飯有創傷

徐若瑄（Vivian） 去年邀王力宏來家裡聚會吃茶泡飯，害對方自主管理期間外出觸法，還被李靚蕾影射與王力宏關係不單純，捲入宏蕾離婚之戰，事後3度發聲明澄清加上老公、廠商力挺，5月7日「VIVILAND」演唱會不受影響照常演出，但她和好友魏如萱連線宣傳演唱會，自嘲對茶泡飯有創傷，「我這輩子再也不煮茶泡飯了！」





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▲徐若瑄（中）邀請王力宏（右二）等好友來家聚餐，意外捲入宏蕾婚變。（圖／翻攝徐若瑄IG）

人在新加坡的徐若瑄，17日接受HIT FM《OH夜DJ》電台節目連線訪問，主持人魏如萱主動透露Vivian做的茶泡飯非常好吃，是一道食材用心、步驟繁複的一道料理，很想吃她做的茶泡飯。不過經歷去年風波，徐若瑄忍不住笑罵：「妳還敢開啟這個話題！」甚至手舉一杯飲料，說正在喝綠茶，拿被罵「綠茶婊」的事開玩笑，相當坦然。





▲徐若瑄（下）手拿一杯飲料，笑說正在喝綠茶。（圖／翻攝hit fm IG）

▲徐若瑄（下）笑說對茶泡飯有陰影，以後不煮這道菜了。（圖／翻攝hit fm IG）

魏如萱稱讚Vivian個性熱心、樂於分享，喜歡邀請好友品嘗手藝，她對這道茶泡飯念念不忘，徐若瑄坦言，「這件事讓大家以為只有那5個人（包括陳建州、范瑋琪、陳子鴻）吃茶泡飯，其實很多人都吃過」。





Vivian跟魏如萱笑說：「不要再來我家吃了，會出事」、「我對茶泡飯有創傷，但是沒關係，我傳承給妳，我去妳家吃，比較不會有事」，更坦蕩表示，要教魏如萱學會茶泡飯，演唱會後乾脆準備200份犒賞媒體，讓大家知道這道料理真的好吃。



