台股月線失而復得 法人：後勢防地緣政治風險衝擊供應鏈
全球股市持續受到俄烏緊張關係升溫，而出現震盪走勢，台股周五（18）日盤中一度回測萬八關卡，終場指數跌幅收斂，下跌36.22點，收在18232.35點，月線失而復得，成交量為3053.27億元。展望後勢，法人認為後續地緣政治風險若升溫，勢將影響半導體以及記憶體的供應，可能加大半導體及記憶體的拉貨力道，甚至進一步推升相關價格，但整體科技產業目前狀況依舊健康，若未來地緣政治風險降溫，相信基本面依舊會主導整體股市動向。
記者顏真真/台北報導
2022-02-19 09:30:22
安聯投信台股團隊表示，最近1周全球股市走勢主要由俄羅斯與烏克蘭地緣政治風險所牽動，例如在俄羅斯傳出退軍消息後，股市出現強勁反彈，但北約及美國官員表示俄羅斯非但未進行撤軍，反而向邊境增加部署7000人部隊，加上俄國媒體指出烏克蘭砲擊烏東，違反停戰協議等負面消息，又成為近日干擾股市的重要消息。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏進一步分析，俄烏地緣政治風險後續發展值得關注，一來是情勢若升高，不但可能加劇石油價格持續攀高，亦將加重歐美通膨壓力；另一方面，烏克蘭為全球最大氖氣供應商，氖氣為半導體晶片製程關鍵原料，因此俄烏地緣政治風險後續若升溫也勢將影響半導體以及記憶體的供應。
廖哲宏指出，以過去1年多來為例，半導體供應不順，帶動多數晶片報價走揚；因此看待俄烏地緣政治風險變化，除了要持續關注油價及通膨走勢外，對於半導體及記憶體的供應情況也值得關注；一旦緊張情勢進一步升溫，可能加大半導體以及記憶體的拉貨力道，甚至進一步推升相關價格。
不過，回到基本面，廖哲宏提到。美國1月份ISM指數57.6，顯示美國製造業仍處於需求驅動、供應鏈受限的環境中。在產業基本面部分，近期受到材料汙染影響，市場估計全球第一季NAND Flash供給將大減10%，也因此讓近期NAND Flash 報價預期紛紛上修，料記憶體產業將進入正向報價循環。
廖哲宏認為，儘管市場仍有通膨、油價及地緣政治風險等的干擾，但基本上，整體科技產業目前狀況依舊健康，因此未來若地緣政治風險降溫，相信基本面依舊會主導整體股市動向。