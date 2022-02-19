全台首創 神明也玩元宇宙

安西府首創的虛擬花燈展，使用手機掃描光標籤登入這個虛擬實境場域的民眾，對這個科技結合宗教信仰場景，覺得相當興奮，與佇立於雲端上的3D AR神明拍照，就想留下這好玩又神奇的畫面!
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這場創新有趣的元宇宙科技體驗活動，是由已故天王巨星「豬哥亮」的大公子「謝順福」與「光時代科技」團隊，聯合為安西府量身打造，且委由「豬哥亮」的女兒「謝金晶」代言；以2022年最夯的元宇宙話題，精心策畫一系列充滿奇幻感的獨特體驗【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】，只要拿起手機就可以輕鬆進入虛擬情境賞花燈、迎接金銀財寶、祈福、接王爺賜福、與魚同遊、企鵝相伴 …等各種有趣互動體驗。
「光時代科技」團隊表示，這個【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】設置於在安西府廟前廣場，現場空無一物，只要一支手機輕鬆掃描光標籤即可進入繽紛熱鬧的虛擬世界。
安西府邀請大家把握這週週末，活動即將於2022年2月20日結束，還沒感受過的民眾把握這週末趕快來體驗3D AR神明賜福喔!讓神明賜您一整年福虎生豐、平平安安！
豐富有趣的虛擬3D特展內容精彩有趣，有手機必存的張李莫千歲空中賜福、限時新地標的【虛擬巨型萌虎花燈】、環繞廣場的艷彩鳳凰賜金、主委與群星向你拜年、巨型水族箱與魚同遊、虛擬大電視、虛擬相框、與安西府代言人「謝金晶」合照等…。
提醒前來體驗民眾遵守防疫規定，在空曠的戶外空間，盡情安心地享受奇幻的虛擬世界。
【 超感空間安西府3D財虎迎新年- AR虛擬巨型萌虎花燈展】
活動時間：2022/01/31 (一)~2022/02/20(日)
活動地點：雲林五條港安西府前廣場
活動訊息：https://www.facebook.com/tsasf