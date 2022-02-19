美估俄軍陳兵增至19萬　烏克蘭控俄在烏東埋炸藥

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烏克蘭國家安全局國防情報單位在官方推特上寫道：「（俄國特種部隊）這些措施目的是破壞我國被占區域的局勢穩定，並製造藉口來指控烏克蘭恐怖分子行為。」
國防情報單位呼籲頓內茨克（Donetsk）居民儘量別離開住家，避免搭乘大眾運輸。
俄羅斯聯邦安全局（FSB）未在第一時間就烏克蘭說法回應置評請求。
烏東親俄分離主義分子今天稍早宣布撤離行動，計劃從頓內茨克（Donetsk）撤離約70萬人至俄羅斯，並以巴士搭載民眾離開。
親俄民兵控制的頓內茨克內多數居民操俄語，許多人早獲俄羅斯公民身分。烏克蘭認為，治理當地者根本不是分離主義分子，而是俄羅斯代理人，但俄羅斯否認這種說法。
美國總統拜登今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已決定要在近日入侵烏克蘭。
拜登在白宮告訴媒體：「我們有理由相信，俄軍正在謀劃，打算接下來一週或數天內攻擊烏克蘭。此刻我確信他已做出決定。」
俄羅斯新聞媒體稍後引述當地記者報導，烏東親俄分離主義分子掌控的盧甘斯克（Lugansk）地區發生兩起爆炸事件，包括德魯斯巴（Druzhba）輸油管爆炸起火。
頓內茨克地區分離主義分子領袖普希林（Denis Pushilin）指控烏克蘭政府準備在不久後攻擊頓、盧兩區，但未提供證據。基輔當局駁斥這是不實指控。
路透社提到，頓、盧兩區分離主義領袖稍早是透過影片聲明宣布撤離行動，但根據嵌入畫面的後設資料，其中至少有1支影片似乎是16日所製，而最近一波砲擊事件是在17日開始發生，不禁引起西方分析家懷疑，影片也可能被改過。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110219