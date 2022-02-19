宗教群聚需觀察3天 陳時中：暫不影響3月邊境開放腳步
新冠肺炎疫情延燒，新北市板橋區某國中生參加北市宗教協會活動後染疫，1名同班同學也確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，目前這所國中累計2名學生確診，所幸其餘29名同班同學及老師採檢均為陰性，但仍不能大意，初步要觀察3天有無外擴，只是目前就1名學生被傳染，其他看起來還好，「基本上我不認為這會影響3月整體政策開放腳步」。
記者顏真真/台北報導
2022-02-19 12:31:22
陳時中今日出席首屆公衛師記者會後提到，目前這所國中累計2名學生確診，曾參與宗教協會活動的學生傳染給同班同學，「到現在就一加一（指傳染給1名同學）」，其餘29名同班同學及老師都採檢過，很幸運都陰性，但還是不能大意，至於有無外圍個案？他說「至少現在只知道這個」。
對於外界認為宗教群聚案恐經過2波潛伏期、大約要觀察到3月上旬，是否影響邊境商務人士開放？陳時中表示「大概是不會」，現在看這疫情到目前來講，初步要觀察3天，看是否有往外擴，事實上目前只有1位學生染疫，其他還好，不會影響商務客開放，「基本上我不認為這會影響3月整體政策開放腳步」。
至於台北市及桃園市陸續微解封，陳時中則強調，沒有所謂「微解封」，現在就是二級警戒，大家因應地方疫情彈性調整，地方對這事最了解，他們會做最好的安排，陳時中還說，「目前看起來，這起事件還算是可控的疫情」。
※【NOWnews 今日新聞
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