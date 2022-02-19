三星Galaxy S22出廠不貼保護膜了 網哭Ultra曲面怎麼辦
三星上半年最新旗艦機Galaxy S22系列日前在台灣預購成績亮眼，在開賣前，國外就傳出今年原廠出廠時不會貼好螢幕保護貼，此消息一出台灣消費者也相當關心，《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣三星，官方證實：「確實沒有」，查看實機也的確沒有看到貼膜。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-19 15:48:02｜2022-02-19 15:50:32
對此台灣官方也引用國外訊息進行回應，Galaxy S22系列已率先採用最新康寧大猩猩Victus+ 強化玻璃，機身材質為鎧甲鋁Armor Aluminum，號稱為目前最堅固的三星手機，在保護性和耐用度都大幅提升，認為不需要多一層保護，因此Galaxy S22系列並沒有在出廠時就貼上螢幕保護貼。
另一個重點就是「環保」，三星說明因考慮到目前市場上流通的保護貼產品很多，貼膜廢棄物不環保因此取消，藉此防止不必要的資源浪費，但原廠依舊有推出S22系列的官方保護貼。這次不僅沒有保護膜，也和上代S21相同，盒裝內沒有充電頭，僅附上充電線，讓外盒有大幅度縮減。
對於出廠時沒有貼上原廠保護貼，PTT網友大驚：「什麼！竟然沒有」，怒批「連這種低成本料都偷，明明沒幾文錢，卻傷了用戶體驗」、「現在安卓真的跟蘋果走 cost down到極致。」有人認為「S22與S22+平面自己弄倒還好，但S22 Ultra曲面要找到好的還真不好找。」