「蕾神之戰」持續延燒 資深歌手喊話王力宏：不要再強辯
王力宏和李靚蕾8年婚姻告吹，2人婚變後撕破臉，屢屢透過網路隔空交火，私生活全部攤在陽光下。知名歌手周思潔（Jessie）則替李靚蕾抱不平，認為王力宏財富自由，卻沒有一棟房子、一輛車是登記在為他生了3個孩子的老婆身上，「錢應該是帶給我們人類幸福美好的，但你對待一個5年為你生了3個小孩的女人，生產時五臟六腑都快要移位的感覺，讓我們聽了真的很心疼，那真的是很傷身體！」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-19 13:30:00
周思潔認為：「讓你形象破滅的人，正是來教會你明白的人。」表示希望天下男女皆能由「蕾神之鎚」事件學到寶貴的東西，「再次討論時，應該是帶著祝福，就算他們要離開，也都必須帶著感謝，才能迎向下一段美好的關係。」周思潔也替李靚蕾抱屈，認為他們婚後除了在美共創事業，各持二分之一的股權，但王力宏這麼會賺錢，創造幾十億的財富，卻對李靚蕾相當小氣。
周思潔表示：「王力宏事件就是一個能量完全反撲，我要勸大家一句話，你現在的痛苦有多大，就代表曾經的不明有多深！」她相信王力宏真的很優秀、一表人才，在很多方面是很優秀的好人，但是「他必須要勇敢回到他的內心，不要再強辯，因為心知道所有的真相，但頭腦就愛辯解。」因為事件曝光以來，已成為新聞事件，「頭腦覺得沒面子，就想盡辦法要去解釋、透過網軍等等。」但這些都沒有幫助，因為根本都是虛的，「你的道歉是不是真的，現在明白人一看就知道了，要勇於回歸比較深的內心。」