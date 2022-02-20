COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《黃金歲月》王彩樺得知女兒生病　痛喊：無法想像

▲葉家妤在黃金歲月中從小被王彩樺跟王中平收養長大。（圖 / 民視）
▲葉家妤在黃金歲月中從小被王彩樺跟王中平收養長大。（圖 / 民視）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-20 00:00:00

民視八點檔《黃金歲月》17日開播大開紅盤，劇情有正宮家佳(苗真飾演)惡整外遇的老公駿生(王燦飾演)及雪琴(羅巧倫飾演)，讓觀眾看得大快人心，還有反派郭建興(吳皓昇飾演)惡搞對手的投資，好讓女兒晴文(邱子芯飾演)為了保全阿邦購物帶兒子宇軒跟勝傑(張書偉飾演)回家，過程中也是驚險萬分，讓觀眾看得捏一把冷汗；壓軸重頭戲是采苓(葉家妤飾演)向家人坦承胃癌復發，剩下沒多少時間，悲傷情緒讓觀眾忍不住一起在電視機前哭，整集高潮迭起，創下平均收視5.32，最高一分鐘6.01，超過186萬人收看，許多觀眾留言說「好看!是有笑有淚的一集!」、「現在二刷八點檔是正常的嗎?」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲葉家妤跟李之勤對手戲相當精彩。（圖 / 民視）
▲葉家妤跟李之勤對手戲相當精彩。（圖 / 民視）
在《黃金歲月》中飾演胃癌復發采苓的葉家妤，表示最近哭戲頻繁眼睛都哭腫了，但很謝謝觀眾的支持，很開心采苓選擇面對家人，因為有家人的陪伴才是幸福，她說近期許多人看戲，也有很多親朋好友為采苓加油，讓她直呼好暖心。

李之勤坦言以前很恐懼哭戲，怕哭得太少又會太做作，哭太多又會很醜，但這一次在劇中，對手演員是洪都拉斯，常常被他在現場強大又細緻的情緒渲染，所以就很自然而然就跟著角色一起流淚，她說本來不知道自己會這樣哭，沒想到一聽到洪都拉斯一講台詞，眼淚就不自覺一直滑落，自己生活的每一件小事，也是讓她現在回顧自己過往的心路歷程，洪都拉斯表示這一場情緒大爆發的戲在公園拍攝，他笑說天氣陰陰的很適合情侶散步，沒想到是要拍這麼悲傷的戲，他透露拍攝前李之勤很擔心說「怎麼辦我怕我哭不出來」，他就回應「沒關係情緒走到哪裡就跟著自己的節奏吧！」，沒想到當洪都拉斯一唸出第一句台詞，李之勤的情緒就很飽滿，從很堅強的忍著到眼淚忍不住潰堤，她的精湛演出也給洪都拉斯許多反饋，讓這一場戲順利的拍攝完成，洪都拉斯說「當你和你的對手能夠直接接觸到那樣子的情感投射，對演員來說是很大的鼓舞跟感動。」，但洪都拉斯坦言，自己可能是樂觀的人，所以不喜歡悲傷的戲，跟著家人一起看播出覺得很不自在。

▲李之勤恐懼哭戲，感謝對手洪都拉斯的情緒渲染功力，讓她一秒淚崩。（圖 / 民視）
▲李之勤恐懼哭戲，感謝對手洪都拉斯的情緒渲染功力，讓她一秒淚崩。（圖 / 民視）
王彩樺表示自己跟王中平、洪都拉斯及李之勤的時候，所以當聽到葉家妤說生病的時候，眼淚就完全沒有停過，整場戲都是獨自傷心流眼淚，雖然沒有台詞，但還是一直流眼淚，她說導演在拍攝前有特別說你們四位要跳脫別人的演法，所以哭完到結束就哭腫了，她跟王中平要給她鼓勵，勇敢面對她。王彩樺透露可能自己也有兩個女兒，所以如果今天她是面對親生女兒發生這樣的事情，她會無法想像那種痛，所以拍攝過程就很自然而然眼淚潰堤。（編輯：薛羽彤）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀