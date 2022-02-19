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重大疾病年輕化！家族病史更要超前部署　專家給保險建議

▲面對重大疾病有年輕化趨勢之下，專家提醒有家族病史更需要超前部署，建議規劃醫療險與癌症險等保障，也應未雨綢繆，提早依照個人需求、預算多寡、家族病史，規劃重大疾病險等一次性給付的保險商品，可靈活作為短期生活費、看護費之用。（示意圖／shutterstock）
▲面對重大疾病有年輕化趨勢之下，專家提醒有家族病史更需要超前部署，建議規劃醫療險與癌症險等保障，也應未雨綢繆，提早依照個人需求、預算多寡、家族病史，規劃重大疾病險等一次性給付的保險商品，可靈活作為短期生活費、看護費之用。（示意圖／shutterstock）

記者顏真真/台北報導

2022-02-19 14:31:22

國人三高有年輕化傾向，調查顯示，全台18歲以上每4人就有1人患有高血壓、高血脂，而高血糖則每10人有1人，三高是造成心臟病與中風等心血管疾病的危險因子，而心血管疾病更長期位居國人十大死因，於2020年高達5.4萬人死於心血管疾病，遠高於癌症致死率。專家提醒民眾常誤以為重大疾病的發生機會不高，萬一患病，不僅醫療費用可觀，也可能因此失去工作能力，建議規劃醫療險與癌症險等保障，也應未雨綢繆，提早依照個人需求、預算多寡、家族病史，規劃重大疾病險等一次性給付的保險商品，可靈活作為短期生活費、看護費之用。

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富邦人壽總經理陳俊伴表示，民眾常誤以為重大疾病的發生機會不高，故容易輕忽，但萬一罹患重度癌症、重度急性心肌梗塞、重度腦中風後障礙等重大疾病，不僅醫療費用可觀，也可能因此失去工作能力，因此除了規劃醫療險與癌症險等保障，也應未雨綢繆，建議民眾，可依照個人預算多寡，選擇適合的保單。

不過，不同重大疾病與特定傷病險的保障內容差異甚大，也會影響到所繳保費的多寡，陳俊伴建議民眾在購買前，一定要弄清楚保障範圍。另外，在規劃保單前，建議先審視自身的家族病史，7大重大疾病中，除了癌症，有2項是心血管疾病相關，所以如果有家族性心血管疾病或癌症的病史，擔心之後自己可能罹病的風險高，建議可評估優先投保來防範。

此外，富邦人壽建議年輕族群可優先考慮投保20年期重大疾病健康險，越早投保保費越低，保費不隨年齡增長；熟齡世代可運用1年期重大疾病健康險強化自身保障，最高可續保至保險年齡屆滿70歲(續保時，保費將隨年齡調整)。以30歲女性網路投保50萬保額20年期為例，年繳保費1835元，保障期間費率固定，不用花大錢也能多一分保障。

其實，因應國人三高有年輕化傾向，富邦人壽響應主管機關政策推廣保障型保險商品，自2021年9月起在「基富通保障型保險商品平台」也有銷售網路投保重大疾病健康險，截至去年12月，投保者以30-39歲族群為主，且7成以上保戶都直接投保最高保額50萬元，顯示年輕族群已意識到此部分保障的重要性。

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