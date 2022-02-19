藍要陳時中辭職選北市　吳思瑤：停止情緒勒索、道德綁架

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吳思瑤也說，趙少康要陳時中「要選就快辭」，但陳已經罕見豪氣宣示「能選就會辭」，這是指「確定參選就辭職」，而不是一般多數帶職參選者往往到選戰最後階段再辭。這樣的豪氣干雲與超前部署，有誰能及？同樣的標準，享受立委舞台的國民黨立委蔣萬安呢？獨佔行政資源的黃珊珊呢？怎麼惦惦不出聲了？
吳思瑤說，國民黨要不要比照辦理？叫蔣萬安辭去立委？而批陳時中不要測風向，放眼總統的趙少康自己要不要即刻起辭去每天在「帶風向」的媒體職務？民眾黨呢？黃珊珊拿副市長資源當市長候選人，有沒有行政中立就讓社會公評。餘生職志是送柯進總統府的民眾黨立委蔡壁如更語出驚人「民眾黨參選縣市長者，落選還可任原職」，民眾黨言行的低素質與陳時中「參選就辭」的高標準，高下立判。
吳思瑤說，防疫指揮官的職務確實帶給陳時中權力與舞台，但一刀兩刃，強大權力也是是莫大責任。兩年來陳時中無負職責，他的勇敢承擔與賣命投入，才是成就個人光環的最大原因，遠大於職務的本身。
吳思瑤表示，台灣的另一個防疫奇觀，就是全球沒有任何一個防疫指揮官像陳時中這樣被不合理對待。有功無賞弄破要賠，做好防疫是天經地義，疫情一有起伏就要下台、就要槍斃。現在更走火入魔，疫情沒終結不能參選，防疫做太好也不能參選。
吳思瑤說，應該要停止對陳時中的情緒勒索與道德綁架，這些「逆時中」、「恐時中」者的操作，只會讓台北市長的選舉喪失品質與格調。