COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

首任黨團幹部　綠委林楚茵：比想像中忙碌

▲民進黨立委林楚茵實際就任黨團副書記長後發現，其實每天會有很多法案、程序相關會議要進行，比想像忙碌太多。（圖／林楚茵辦公室提供）
▲民進黨立委林楚茵實際就任黨團副書記長後發現，其實每天會有很多法案、程序相關會議要進行，比想像忙碌太多。（圖／林楚茵辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-19 14:33:54

立院新會期將開議，民進黨立委林楚茵首度接任民進黨團幹部，擔任副書記長一職。她表示，之前在立院跑新聞的時候，都以為黨團幹部的工作「就是每天開記者會罵人」，而實際就任以後才發現，其實每天會有很多法案、程序相關會議要進行，「比想像地忙碌太多」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於新會期即將討論許多重大法案，例如修憲案、地方制度法和私校法等，許多人好奇各黨之黨團幹部在其中扮演什麼角色。首度出任黨團幹部的林楚茵邀請資深黨團幹部鄭運鵬，來向大家揭開「黨團幹部」神秘面紗。

已擔任5次黨團幹部的鄭運鵬表示，其實黨團幹部就像是立法院裡的班代，「是代議政治裡的代議士」。在立法院的運作中，有許多需要溝通且協調的事情，倘若每一件都須經過全體113位委員討論的話，會非常沒有效率。

林楚茵笑稱，之前在立院跑新聞的時候，都以為黨團幹部的工作「就是每天開記者會罵人」，而實際就任以後才發現，其實每天會有很多法案、程序相關會議要進行，「比想像地忙碌太多啦」。

鄭運鵬提供「幹部練習生」林楚茵建議表示，未來發生突發狀況時，副書記長必須要協助將資訊正確地傳遞給黨團成員，包含舉牌等，林楚茵直呼「那一定要保持身體健康了。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀