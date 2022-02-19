首任黨團幹部　綠委林楚茵：比想像中忙碌

立院新會期將開議，民進黨立委林楚茵首度接任民進黨團幹部，擔任副書記長一職。她表示，之前在立院跑新聞的時候，都以為黨團幹部的工作「就是每天開記者會罵人」，而實際就任以後才發現，其實每天會有很多法案、程序相關會議要進行，「比想像地忙碌太多」。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-19 14:33:54
由於新會期即將討論許多重大法案，例如修憲案、地方制度法和私校法等，許多人好奇各黨之黨團幹部在其中扮演什麼角色。首度出任黨團幹部的林楚茵邀請資深黨團幹部鄭運鵬，來向大家揭開「黨團幹部」神秘面紗。
已擔任5次黨團幹部的鄭運鵬表示，其實黨團幹部就像是立法院裡的班代，「是代議政治裡的代議士」。在立法院的運作中，有許多需要溝通且協調的事情，倘若每一件都須經過全體113位委員討論的話，會非常沒有效率。
林楚茵笑稱，之前在立院跑新聞的時候，都以為黨團幹部的工作「就是每天開記者會罵人」，而實際就任以後才發現，其實每天會有很多法案、程序相關會議要進行，「比想像地忙碌太多啦」。
鄭運鵬提供「幹部練習生」林楚茵建議表示，未來發生突發狀況時，副書記長必須要協助將資訊正確地傳遞給黨團成員，包含舉牌等，林楚茵直呼「那一定要保持身體健康了。」