李聖傑、康康同台飆唱！他的畫面一出現　全場淚崩

EZ5 「30th傳奇」演唱會今（19）日終在台北國際會議中心登場，由李聖傑、蕭煌奇、康康、郎祖筠、林俊逸、林芯儀、卓義峰、吉巴奈、賴銘偉、梁一貞、曾治豪、林凡、閻韋伶、張芮菲、達美樂兄妹等一起開唱。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「情歌王子」李聖傑唱著輕快的英文歌《Something happened on the way to heaven》登場，讓現場驚喜尖叫不停，接下來一連串演出多首經典K歌《眼底星空》與《手放開》令演唱會場變身大型KTV；令人注意的，還有歌手康康，他大手筆自費帶上整個「康康康樂隊」，他笑說：「我自費帶全配啦！」接著演出一連串組曲，《驚某大丈夫》、《恁姊仔住市內》、《舞女》，還加碼一連模仿10位大咖歌手。▲李聖傑一連演唱多首歌曲。（圖／記者林調遜攝, 2022.02.19）演唱會其中一段環節是紀念已故音樂創作歌手劉偉仁，導演特別剪輯他的紀念畫面，播出後現場觀眾紛紛拭淚，其後由賴銘偉、卓義峰、曾治豪、阿達老師共四位歌手合力演唱《如果還有明天》紀念這位音樂才子。▲EZ5 「30th傳奇」演唱會今（19）日在台北國際會議中心登場，康康秀模仿技巧，一連模仿10個藝人。（圖／記者林調遜攝, 2022.02.19）五堅情高雄開唱！他突崩潰痛哭 淚訴「像告別式」女星與陳淑樺搶歌后！懷孕被拋棄扛千萬債務 近況曝光大馬國民女友吸8萬粉絲搶朝聖 9秒學生妹影片曝光