良友會20年 台南東區議員參選人曾之婕宣布接續弟棒參選

長期致力於社會關懷及急難救助的「良友會」， 今(19日) 晚間舉行「黃金 20 年」會員大會，會場盛況空前，會員凝聚力十足。最受矚目的是前台南市議會副議長曾順良的女兒、台南市議員曾信凱的胞姊曾之婕，正式宣布投入年底選戰，接棒曾信凱競選台南市東區市議員。

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曾之婕畢業於澳洲昆士蘭大學主修飯店管理，學成歸國後負責規劃曾順良競選團隊形象以及擔任曾信凱服務處執行長，一直以來都是曾順良及曾信凱最倚重的幕僚。曾之婕形象清新、親切有禮，長期以來熟悉東區地方大小事務，此次參選完全可說是無縫接棒。

曾之婕表示，去年底弟弟曾信凱與她商量想回歸家庭，希望由姊姊來接續他未竟的服務，曾之婕想都沒想毅然決然一口答應。曾之婕說她不像外表那麼堅強，但她遺傳到父親的勇敢，從政之路不好走，很多人不了解她，對她持一個問號，但她一定會全力以赴，會勇敢一步一腳印堅定踏出去，希望大家給她支持，未來她一定不會讓選民失望。曾之婕更表示會在年底選舉中秉持服務社會的精神，要以為台南市民謀求更多福利為最大目標，讓愛在東區繼續綿延，台南未來能更好，她並於現場演唱「感恩的心」，向良友家族成員致上最誠摯的謝意。

▲曾之婕宣布接棒其弟曾信凱競選台南市東區市議員，地方民代不分黨派都到場致意（圖／記者林怡孜攝，2022,02,19）

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