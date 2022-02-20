「謝謝他們沒侵犯我」 劉嘉玲走過綁架陰影成40億女強人

56歲的港星劉嘉玲未因年齡淡出幕前，反而愈來愈活躍，從演藝圈、時尚圈到商界，累積的財富約逾40億台幣，堪稱是顏值和財值內外兼具的美魔女代表，何況她還有一位影壇天王老公梁朝偉，婚姻幸福。她雖是女強人，但這一切得來不易，能走出被綁架強拍裸照的陰影，又有幾人做得得到？





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去年12月8日劉嘉玲度過56歲生日，她穿著黑色禮服登場，胸前開深V，性感辣露渾圓雙峰，曼妙身材依舊，在社群平台曬出的女王生日趴，讓外界驚豔無比，更難的是不愛交際的梁朝偉，不僅甜蜜陪劉嘉玲亮相，還和眾賓客合照，來著不拒。要知，梁朝偉和劉嘉玲的個性愛好截然相反，連家中酒櫃都要各自獨立，但為了劉嘉玲，梁朝偉會逆著自己性子配合。





▲梁朝偉(右)去年底陪劉嘉玲過56歲生日，溫馨幸福。翻攝劉嘉玲臉書

當年劉嘉玲被綁架強拍的裸照所害，幾近崩潰之際，梁朝偉曾毫不猶豫要放棄大好的演藝事業，帶她離開香港。愛情的後盾和友情的相挺，滋潤了劉嘉玲被撕裂的身心，終於熬過她人生最大的一場災難。





2018年，劉嘉玲接受《巔峰問答》節目訪談，再談及30多年前的綁架陰影時，她沒有高低起伏的情緒，平淡地訴說。她坦言，已經原諒了有關事件的一切人－綁架她的人、包括當年刊登她私照的媒體。甚至說道，十分感謝當時作案的人，他們只是求財，沒有侵犯她。經歷過這場災難，她終於豁然開朗，明白人生的意義。





時間回到1990年，當時劉嘉玲已是一線女星，一晚劉嘉玲應曾志偉之邀到他家打麻將，怎知曾志偉等不到人，打電話也沒接，得知劉嘉玲被人強行擄走後，曾志偉趕緊報警和通知梁朝偉，過了3個多小時，劉嘉玲出現在曾志偉家門口，臉色慘白大哭說，自己被劫財。當時經過警方調查逮人後，此事也漸漸平息。





▲劉嘉玲事業有聲有色，更每天運動，過得健康快活。翻攝劉嘉玲臉書

沒想到5年後才是真正的風暴！劉嘉玲當時被強拍的裸照，竟被周刊登出來，瞬間引發議論，幸好有梁朝偉背後的一路扶持，而演藝圈的好友成龍、張國榮、梅艷芳紛紛站起來抨擊抵制刊登裸照的周刊，獲得輿論的全面支持。愛情和友情的力量，讓劉嘉玲沒有被擊倒，梁朝偉的不離不棄，也終讓他們決定攜手白首。2008年，43歲的劉嘉玲和46歲的梁朝偉，選擇在不丹這個虔誠又快樂的國度完成終身大事。





▲劉嘉玲不只在演藝圈發光發亮，也是時尚圈女王。翻攝劉嘉玲臉書

如今劉嘉玲和梁朝偉度過13年的婚姻，各有一片天的2人有不生小孩的共識。當今50歲以上的女星中，就屬劉嘉玲最活躍，走過30多年前的低谷，實踐了人生的自由。



