「買不到雞蛋，我這有兩顆」遭網友騷擾 江怡臻怒檢舉
新北市議員、國民黨發言人江怡臻在國民黨主席朱立倫臉書貼文留言，討論缺蛋危機，底下卻有網友的性騷擾留言「買不到雞蛋，我這邊有兩顆」等言論，對江怡臻進行言語騷擾。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-20 09:39:53｜2022-02-20 09:40:59
江怡臻表示，在性別平等的社會中，大家都應該更尊重彼此，女性公眾人物相當容易收到類似的騷擾言論，這時絕對不能妥協，也不能沈默，反而要勇敢的站出來，讓社會變得更加性別平等。江怡臻指出，第一時間已經向臉書提出檢舉。
江怡臻指出，生活中不少人容易收到性騷擾的留言，像是評論長相或是身材，甚至還會有人以惡意的性別羞辱言論攻擊自己不喜歡的人，女性政治人物更是容易收到。她也說，不論民眾是支持或是反對，都不應該用性騷擾的方式表達自己的意見，呼籲社會大眾加強性別意識，用更性別友善的言論在社群上互動，也希望未來不要再有任何類似言論加諸在其他人身上。
江怡臻說，希望大家在評價女性政治人物的時候，能多多關注問政以及論述上的表現，而不是只看相貌，也不應該惡意猥褻或騷擾，進而忽視每個人的專業表現。
江怡臻表示，希望台灣社會能夠朝向更平等、更多元的路邁進，讓大家更重視女性在社會上的困境，每個人都應該一起努力，不分黨派也不分意識形態，這是全民都要追求的價值。