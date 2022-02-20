行政院下令處分黃郁婷　葉毓蘭嘆：不教而殺

針對台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發風波，國民黨立委葉毓蘭今（20）日指出，黃郁婷確實做錯了，但政府的問題在於「不教而殺」。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-20 10:18:46｜2022-02-20 10:23:57
台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議。行政院指出，黃郁婷於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國隊服裝的影片，加上後續發言內容引發爭議，已不符國人對國家代表隊選手之期待。因此，已於19日下令要求教育部、體育署針對黃郁婷的不當言行進行調查，並為適當之處分。
對此，葉毓蘭坦言，自己對於北京冬奧，除了黃郁婷穿著大陸隊服風波一事外，對中華台北的賽事與戰績，並沒有掛念，反倒是美國的諸親好友們不斷傳來中美混血的谷愛凌，在冬奧中的精采表現，但自己怎麼樣也提不起像去年夏天般的熱情，彷彿身臨其境，在場邊為麟洋、小戴、小林等嘶吼加油，「這就是體育如何凝聚愛國心、認同感的鐵證。」
葉毓蘭表示，黃郁婷在冬奧賽前的隊服事件，確實做錯了。但是錯更大的是教育部、奧會等主管機關，為何在賽前沒有給予明確的指引，告訴他們什麼是可以做，又有什麼不可以做，現在又在賽後放話法辦，「是因為狡兔死，走狗烹；飛鳥盡，良弓藏？」黃開始有不當言行，主管機關就該好言規勸開導，教育部長直接電話卻無片語言及，難免讓人以為這是言論自由範圍。前無指導、中無警惕，後有處罰，這就不盡公允。