大直商業娛樂用地多！買房前沒看清楚「這個」當心被報拆
被視為北市新興豪宅區塊的大直，近期卻屢傳出個案滯銷，其中也有個別建案是與「商業宅」有關，包括北市中山區大直的明水路、敬業路（大彎北段）一帶，於2017年台北市長柯文哲初上任時，以該區域屬商業區為由，要求1600餘戶住戶繳交商業稅與回饋金，才得以「就地合法」當作住宅使用。專家建議，民眾在選購物件時，眼睛要睜大看輕清楚土地使用分區，尤其在大直地區有廣大的商業、娛樂用區塊，消費者購屋時務必要特別注意，以免徒增困擾。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-20 15:01:00
全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，大直有部分建案就是因為在商業用地問題，所以在市場上乏人問津，但這樣物件也是會有企業主買來當事務所、辦公室使用，甚至是出租；由於這樣物件較難以去化，且大多座落於不錯地點，因此可以較實惠的價格入駐黃金地段。不過這樣產品雖然價格親民，但放在市場上會有滯銷的可能，因此未來漲幅空間較小。
陳炳辰建議，現在住宅資訊都相當透明，消費者不管是要買中古屋或是預售案，都可以要求賣方出示不動產現況說明書，上頭就會明載該物件是坐落在那些土地分區。
陳炳辰提醒，如果住戶買到不符合土地區分的住宅，就無法符合一般住宅貸款方案，且後續也可能會因為他人檢舉而被舉報拆除；不過，如果該物件陸續有申請變更地目，雖然變更地目要一定時間，但由於該種產品總價一定較低，因此對投資族來說不失為好產品。