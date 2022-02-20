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俄烏局勢緊張　汽柴油微幅調漲0.3、0.6元

▲台灣中油表示，本周受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）實際增產幅度未達目標、俄烏地緣政治局勢高度緊張等因素影響，導致油價上漲。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣中油表示，本周受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）實際增產幅度未達目標、俄烏地緣政治局勢高度緊張等因素影響，導致油價上漲。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-20 12:38:38

台灣中油公司自明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.1元。

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台灣中油表示，本周受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）實際增產幅度未達目標、俄烏地緣政治局勢高度緊張等因素影響，導致油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲1.7美元，新台幣兌美元匯率貶值0.046元，國內油價依公式計算漲幅為1.61%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收1.0元，換算後95無鉛汽油每公升32.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元及0.6元。

本周依油價公式、政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整之0.6元及1.6元均由台灣中油吸收，今（2022）年累計至1月底止，台灣中油共吸收4.69億元。

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