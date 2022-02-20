文組進科技業不是夢！「職缺曝光」網狂讚起薪：爽拿分紅

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原PO接著說，最近剛逢年後轉職潮，她在網路上看到很多職缺，但目前她還持續在面試與等待的無限輪迴中，「在等的時候想先問一下各位前輩們的建議，也想來與還在面試的朋友們互相取暖一下」。
貼文一出，不少人馬上打臉，認為文組想進科技業領高薪一事不太可能，「科技業薪水多的只有工程師」、「重唸啦，自己當初要選文組現在又想來賺科技業的錢，你以為天下有這麼美好的事？」、「想進科技業當初幹嘛唸文組==」。
不過，也有不少人表示文組一樣可以在科技業工作，並透露「職缺」，「我在科技業裡面的公關部門工作，其實文組還是可以進入科技業的，科技公司裡面還是會需要一些行銷、公關、人資、業務、採購等的人才」、「竹科文組還是有很多工作機會，薪水當然不能跟工程師比，但科技業起薪真的比其他行業多，年終也比較好」、「當然是有機會進科技業行政職阿」、「可以考慮當業務，我也是文組，現在是科技業業務，有分紅」、「進科技業當個PM還是ok的，英文好會更吃香，我有朋友藝術大學畢業，現在做外商網通公司的PM，給妳參考」、「文到爆，多益金色證書，在科技業當業務，薪水比pm差一些」、「可以。我就是，當工程師助理」。
另外，還有人建議她不見得一定要在科技業工作，「還是乖乖考公務員比較實在」、「文組去科技業也是沒有工程師錢多，所以找自己比較有興趣的吧」、「先評估自己個性適不適合高壓高工時感覺比較重要」。（編輯：郭佩蓉）