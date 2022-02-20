王力宏李靚蕾疑正式離婚！網曝最新文件 兩人將線上對戰

王力宏、李靜蕾疑正式離婚！根據大陸媒體報導，有網友爆料，美國紐約法院於2月18日發布三份「婚姻授權書」的文件， 兩人的離婚衍生相關爭議案正在美國、台灣進行，而紐約法院這三份文件是他們離婚爭議案件的最新資料，有網友分析這可能是王力宏與李靚蕾正式離婚，兩人的離婚證也即將到手，其實他們這場離婚訴訟已拖了兩年多，不過，力蕾大戰尚不知何時落幕，因為接下來還有小孩探視權的糾紛要釐清。王力宏、李靚蕾將於3月4日進行線上面對面辯論，勢必引起各方關注。





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據新浪娛樂報導，王力宏、李靚蕾的離婚訴訟疑似在18日在紐約法院庭審完畢，接下來是李靚蕾要面對王力宏強制執行小孩探視權的訴訟。去年底王力宏官宣離婚後，李靚蕾隨後在社群平台發聲控訴王力宏種種渣男行徑，撕毀天王模範老公、爸爸的形象，引發軒然大波，王力宏一度道歉認錯暫退演藝圈平息風波，但平息只是短暫，王力宏從大陸返台完成隔離，因為帶工作人員回吾疆豪宅探視小孩，李靚蕾認為安全有疑慮拒不開門，雙方再度引發撫養小孩、探視權互相抨擊的爭議，李靚蕾並在社群平台釋放出王力宏購買大陸網軍帶風向的證據。





雙方離婚撕破臉已無轉圜餘地，也委託律師展開法院大攻防，美國籍的王力宏在紐約法院提起訴訟，聘請龐大的律師團隊起訴李靚蕾，力蕾第三回大戰再度引起網友熱議。 李靚蕾於2月11日總共提交了7份證據，來應對王力宏在紐約法院提起的強制執行探視權的訴訟，但據了解，李靚蕾提供的這些資料中，並沒有王力宏出軌的證據，而出軌是李靚蕾當初指控王力宏的重要劣跡。





▲王力宏(左)和李靚蕾離婚大戰，2人都是輸家。翻攝理靚蕾IG

面對王力宏在美國展開的訴訟，李靚蕾在台灣也透過律師發出5點聲明怒斥王力宏，指被王力宏凍結賬戶、不付撫養費、讓她面臨龐大律師費用等作法，而王力宏方面則否認，稱有匯款單證明有支付給李靚蕾贍養費。





由於李靚蕾主張有條件地讓王力宏探視孩子， 因而王力宏向紐約法院提出動議，希望能強制執行探望孩子。李靚蕾方面表示雙方曾達成不變動孩子生活的原則， 斥責王力宏片面向紐約法院請求變動探視方案，未顧及孩子需求。如何探視小孩，將是王力宏、李靚蕾3月4日線上辯論的焦點，而離婚爭議演變至此，官司勝負難料，但兩人已都是輸家。















