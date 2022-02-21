胡瓜突收13歲小江蕙大禮 白家綺他「大哥風範」深植人心
歌唱競技節目《台灣那麼旺》年後開工錄影，歷任衛冕過關小歌手回來參賽，其中13歲跳級到成人高手組的鍾采穎，被封為「小江蕙」的讚賞，她特別感謝胡瓜「發現」她，力邀她回來比賽，白家綺表示胡瓜惜才、愛才的暖心舉動是大哥風範，胡瓜則認為：「這麼會唱歌的孩子不能埋沒，盡點微薄之力而已，有個機會跟舞台讓她發揮，我看了很感動。」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-21 09:00:00
胡瓜與女神白家綺要跟大家分享如何度過年假，胡瓜說：「台北雨天也沒能去哪裡，就待在家吃吃喝喝。」白家綺笑說過年期間家裡變成幼兒園，哥哥姊姊的小孩都待在她家，再加上自己4個小孩，就超熱鬧又吵，非常有年節氣氛。
另外，胡瓜先前在《民視第一發發發》除夕特別節目上，睽違3年再度表演「虎虎生風 國民英雄」，團隊重金禮聘特技武術指導、洪家班武術攝影師跟拍，一開場從3層樓高特戰式垂降時，還有爆破特效，最後還有帶領帥氣10位退儀邦，操槍助陣持軍刀操演，一段演出動用35人高規格以及大陣仗。
白家綺透露胡瓜私下努力的一面：「大家都在旁邊等錄影，他一個人從上課、排練到錄影忙得滿頭大汗。」胡瓜坦言這是他有史以來，花最多心力的一場表演，感謝觀眾用收視率支持，也期許自己明年再挑戰更難的演出。