王毅出席慕尼黑安全會議 稱中國早就歡迎聯合國訪問新疆
第58屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）邀請各國領袖、外交部長至德國參與，中國外交部長王毅則以視訊方式出席中國專場並發表談話，提及關於新疆強迫勞動與再教育營議題時表示，中國早就歡迎聯合國人權事務官員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華並親自到新疆參觀訪問，強調反對「有罪推定式」的調查。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-20 15:45:35
當各國將第58屆慕尼黑安全會議焦點放在烏俄緊張關係局勢時，中國外交部長王毅表示受到疫情影響，與國外人士交流受到一些限制，但只要疫情得到有效管控和緩解，中國仍然歡迎任何有興趣的外國人士到新疆參訪，新疆人民也願意同大家進行充分交流。「但有一點是肯定的，新疆各族人民不歡迎『有罪推定』式的調查，也堅決反對對中國民族政策的各種偏見和無端指責。」
王毅在北京透過視訊方式強調，新疆從來不存在系統性的強迫勞動，也從來沒有什麼再教育營，並指這些都是編造出來的謊言和散佈出來的虛假信息，並說為了應對暴恐勢力的現實威脅，維護人民群眾的安全，新疆地方政府響應聯合國號召，參照包括英、法等國做法和國際慣例，通過教育的方式開展去極端化工作，從根本上消除極端主義產生的土壤，取得了非常明顯的成效。
王毅強調，巴切萊特訪華期間不僅能看到一個不斷發展進步的中國，也能看到一個保持和平穩定、各族人民和諧相處的新疆地區，而聯合國人權事務高級專員發言人科爾維爾（Rupert Colville）也證實，聯合國方面正就巴切萊特今年上半年可能訪問新疆事宜，與中國進行商談。消息人士則透露，中國方要求巴切萊特須以友好性質，而不是以含有罪推定的調查形式訪疆。
此外，對於烏克蘭與俄羅斯邊境衝突議題，王毅也則指，在冷戰早已結束的現代，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢作出必要調整，「如果北約一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定，是否有利於實現歐洲長治久安？」。