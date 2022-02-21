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天后助陣傻子與白痴　巡迴演唱會台北場爆滿開唱

▲傻子與白痴演唱會邀天后劉若英〈第一支舞〉歌聲浪漫共舞。（圖 / 相信音樂）
▲傻子與白痴演唱會邀天后劉若英〈第一支舞〉歌聲浪漫共舞。（圖 / 相信音樂）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-21 01:00:00

「新銳人氣樂團」傻子與白痴「Year of Fate」巡迴演唱會台北場2月19日於ZEPP NEW TAIPEI舉行，已超過二年沒在台舉辦專場，看到爆滿歌迷熱情尖叫，傻子與白痴演唱新歌〈OY〉、〈Stinky Tofu〉、〈愛的萬物論〉、〈Pinky Sunset〉等，也帶來了熱門歌曲〈你終究不愛這世界〉、〈5:10a.m〉一連飆唱近二個小時，透過音樂帶領歌迷前往〈美好前程〉。不僅如此，演唱會更力邀「文藝天后」劉若英擔任嘉賓，合唱〈第一支舞〉、〈後來〉，對台下歌迷驚喜不已，尖叫聲直竄屋頂，已近一年沒在公開場合露面的劉若英，此次天后助陣讓傻子與白痴備感榮幸，更是滿足了他們的追星願望，難能可貴的合作，可說是精彩絕倫。

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▲傻子與白痴演唱會邀天后劉若英助陣。（圖 / 相信音樂）
▲傻子與白痴演唱會邀天后劉若英助陣。（圖 / 相信音樂）
傻子與白痴去年年底發行第二張專輯《Year of Fate》，同時進行「Year of Fate」巡迴演唱會，走過深圳、廣州、上海、寧波、合肥、蘇州、濟南、珠海、長沙、武漢、福州、廈門、瀋陽、南京、成都、重慶等城市，都創下絕佳口碑，第20站來到台北，一開場就先帶來新歌〈OY〉，熱情搖滾的節奏立刻炒熱現場氣氛，在和台下歌迷打完招呼後，主唱蔡維澤說：「第一首歌表演時，我的吉他弦斷了，可能是因為大家都太熱情了，表演至今第一次發生。」隨後他們演唱〈HoydeA〉、〈冬五環〉、〈象牙舟〉等歌曲回應歌迷。

▲傻子與白痴睽違二年在台北開唱。（圖 / 相信音樂）
▲傻子與白痴睽違二年在台北開唱。（圖 / 相信音樂）
接著來到演唱會高潮，日前傻子與白痴在練團媒體探班上宣布有位女神嘉賓降臨，當他們唱到改編自葉佳修老師的作品〈第一支舞〉時，介紹嘉賓出場，蔡維澤說：「音樂界的泰斗，奶茶劉若英」，也揭曉嘉賓正是天后劉若英，讓一旁的奶茶笑回：「我是發抖的抖」。奶茶這次特別穿上最新嫩綠春裝搭配浪漫蕾絲露出美腿，和傻子與白痴以歌聲浪漫共舞，能邀請到奶茶擔任嘉賓，傻子與白痴自稱「斗膽」，更感謝地說：「謝謝奶姐今天沒有去魚丁糸的演唱會」。傻子與白痴演出魅力非凡，奶茶透露剛在後台妝髮時被冷落，所有工作人員緊盯傻子與白痴的表演，蔡維澤立馬說要幫奶姐出氣，霸氣舉動，讓奶茶直呼：「好man喔～」


對於傻子與白痴來說〈第一支舞〉承載他們學生時代很重要的回憶，對於蔡維澤來說劉若英的歌也承載了他人生很重要的回憶，人生聽的第一首歌華語歌曲正是〈後來〉，能和原唱重新詮釋，對他們來說意義重大。有天后當嘉賓，《明日之子》導師青峰雖然因為小巨蛋演唱會撞期無法前來，師徒互送花籃互相加油，青峰更寫道：「下次挑戰演唱會日期可以先通知一下嗎？你們看得到我的（演唱會），我看不到你們的，不公平啦！」


另外，傻子與白痴準備了禮物給歌迷，為了感謝前來支持的大家，他們特別在隔離的時候，一片片親自完成「Year of Fate」獨一無二的限定版拼圖，在北、中、南三場演唱會，他們將在各場分別抽出一位幸運兒，將這拼圖送給歌迷。台北演唱會在歌迷熱烈安可的氣氛下結束，接下來他們將前往台中場3月5日Legacy Taichung、高雄場3月12 日駁二LIVE WAREHOUSE。（編輯：薛羽彤）

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