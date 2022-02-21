天后助陣傻子與白痴　巡迴演唱會台北場爆滿開唱

「新銳人氣樂團」傻子與白痴「Year of Fate」巡迴演唱會台北場2月19日於ZEPP NEW TAIPEI舉行，已超過二年沒在台舉辦專場，看到爆滿歌迷熱情尖叫，傻子與白痴演唱新歌〈OY〉、〈Stinky Tofu〉、〈愛的萬物論〉、〈Pinky Sunset〉等，也帶來了熱門歌曲〈你終究不愛這世界〉、〈5:10a.m〉一連飆唱近二個小時，透過音樂帶領歌迷前往〈美好前程〉。不僅如此，演唱會更力邀「文藝天后」劉若英擔任嘉賓，合唱〈第一支舞〉、〈後來〉，對台下歌迷驚喜不已，尖叫聲直竄屋頂，已近一年沒在公開場合露面的劉若英，此次天后助陣讓傻子與白痴備感榮幸，更是滿足了他們的追星願望，難能可貴的合作，可說是精彩絕倫。
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傻子與白痴去年年底發行第二張專輯《Year of Fate》，同時進行「Year of Fate」巡迴演唱會，走過深圳、廣州、上海、寧波、合肥、蘇州、濟南、珠海、長沙、武漢、福州、廈門、瀋陽、南京、成都、重慶等城市，都創下絕佳口碑，第20站來到台北，一開場就先帶來新歌〈OY〉，熱情搖滾的節奏立刻炒熱現場氣氛，在和台下歌迷打完招呼後，主唱蔡維澤說：「第一首歌表演時，我的吉他弦斷了，可能是因為大家都太熱情了，表演至今第一次發生。」隨後他們演唱〈HoydeA〉、〈冬五環〉、〈象牙舟〉等歌曲回應歌迷。