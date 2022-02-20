北投男大陸返台「入境31天才確診」！緊急匡列92人隔離
台北市今(20)日下午說明最新疫情狀況，北投區一名境外移入案例（案20028）於1月18日自中國入境，直到2月18日才檢驗出陽性，木ㄑㄧㄢ˙已匡列2名同住家人、公共場域92人居隔。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-20 15:57:35｜2022-02-20 16:25:22
衛生局指出，北投區確診案例（案20028），為一名50多歲男性，1月18日自中國入境，入境即進行居家檢疫至31日檢疫期滿，採7+7方案，曾於第7天檢驗陰性，檢疫期滿再次採檢亦為陰性。後因出國需求，於2月18日PCR檢驗陽性確診，Ct值29。
衛生局進一步說明，該案例公共場域活動史包括：2月17日曾至北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO店，2月18日士林監理站，相關足跡皆已進行清消，衛生局已匡列2名同住家人居家隔離、所涉足跡風險對象92人居家隔離，採檢結果皆尚在檢驗中。
另外，衛生局表示，案20099為30多歲男性，為新北市案19930之同事，並經衛生局17日匡列為職場接觸者，匡列居家隔離，當日安排採檢結果為陰性，後於2月18日開始出現畏寒、喉嚨乾癢、咳嗽、流鼻水及肌肉酸痛等症狀，北市衛生局安排就醫後，快篩陽性，19日採檢PCR陽性確診，Ct值13。