不畏寒流！上千民眾、在野黨立委上凱道 要求動保入憲
台灣動物社會研究會、中華民國關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會等70多個動保及學生團體，今（20）日於凱道前聯合主辦「動保入憲大遊行」，各黨派立委也不畏低溫紛紛出席，其中，國民黨立院黨團由總召曾銘宗、立委林奕華、楊瓊瓔、葉毓蘭、洪孟楷等人到場。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-20 16:48:31｜2022-02-20 16:52:29
國民黨立委曾銘宗表示，國民黨立場始終不變，全力支持動保入憲，修憲討論初期就提出動物權入憲修正案，但民進黨修憲過程只願意將公民權降到18歲，其他部分要由立法院長游錫堃召集協商。曾銘宗舉國外經驗，包括義大利憲法本月也納入動保，成為世界上第10個動保入憲的國家，中華民國既然是現代化國家，當然全力支持。
時代力量立委陳椒華也表示，台灣嚴重少子化，家庭養貓狗或其他小動物比例愈來愈高，為了讓民眾建立更好的動保意識，將這個普世價值入憲是非常重要的工作，現在還沒有更完善的立法可以防止或懲罰虐待動物，更需要先將動保納入憲法，期盼各黨派積極落實。
此外，國民黨立委林奕華日前也針對民進黨不滿表示，「要在臨時會談修憲相關會議，我不是很認同」，修憲是大事，應就個別主題深入討論，目前朝野對動保入憲有高度共識，只是在用詞、條文有差別，但修憲委員會的功能就是討論後，找出最適合文字。
林奕華強調，國民黨支持動保入憲，黨版修憲案也有相關條文，執政黨大可直接將動保入憲送入院會或回到委員會裡做細部討論。她認為，林奕華說，執政黨明顯想趕在年底地方選舉前完成修憲提案，並讓公民複決與選舉一起進行，但「不能因為趕時間就把有共識的題目擺著，該被討論、有共識的議題就要拿出來，國民黨是因為對程序上有意見，所以不參加會議」，強調希望讓動保入憲，不要成為修憲的遺珠之憾。