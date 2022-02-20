「虎哩ㄎㄠ蔥頭」！中油石化事業部辦員眷採蔥趣活動

台灣中油公司石化事業部於今(20)日，在高雄市林園區林家里洋蔥田，舉辦企業家庭日員眷採蔥趣活動，參與員眷下田享受田野採洋蔥樂趣。
記者黃守作／高雄報導
2022-02-20 17:56:19
中油公司石化事業部企業家庭日員眷採蔥趣活動，是由該事業部執行長陳國棟主持，並與副執行長陳正文、婦女會主委余錦英、勞工董事蘇士元、石油工會第一分會常務理事吳明發、林園區長陳興發、林園高中校長黃碧惠等人按鈕揭開序幕。
台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟在致詞時表示，農曆年前後是洋蔥盛產的季節，該事業部與地方蔥農合作，舉辦「虎哩ㄎㄠ蔥頭」的企業家庭日活動，邀請在職及退休同仁，攜家帶眷一起到洋蔥田體驗「ㄎㄠ」蔥頭的樂趣。
陳國棟說，高雄市林園區為濱海地區，土質偏鹹，又有充足的陽光照耀，非常適合洋蔥生長，林園不僅是高雄市唯一耕種洋蔥的區域，且種出來的洋蔥又大又甜，深受民眾喜愛。
陳國棟指出，該事業部深耕林園，為了穩定供料給各石化下游業者，以製造各種科技、醫療及生活用品，工廠24小時運轉不停歇，同仁全天候輪班，守護工廠操作安全，為了使同仁工作之餘也能兼顧家庭生活，增進同事間互動，凝聚企業員工向心力，乃舉辦此一活動。
在活動中，無論大人或小孩，看到長在土裡的洋蔥，都感到無比新鮮，在執行長陳國棟宣佈活動開始後，大家便到蔥田裡將一顆顆碩大飽滿的洋蔥ㄎㄠ進網袋中，帶回品嚐洋蔥的美味。