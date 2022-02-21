不是暖氣！抗寒流必備「神級家電」網不藏了：實用又省電
受到今年首波寒流影響，全台溫度斷崖式急降，讓網友實在冷到受不了；對此，就有網友崩潰表示，自己受不了淡水的濕冷，無論是睡覺鋪毛毯又或是加睡袋，都不夠保暖，因此在考慮要不要買「電熱毯」，貼文一出，網友也紛紛給出建議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 06:54:28
該名網友在PTT以「電熱毯是早買早享受嗎」為題發文，表示自己住淡水，最近一直覺得很冷，可能跟自己很愛喝冰的有關，「然後睡覺的時候，都要蓋一件毛毯跟一件睡袋，但還是不夠，都要過很久腳才溫暖」，因此她正觀望「電熱毯」，不知到底該不該購買，「但我再一年就離開淡水，所以很好奇到底要不要買啊？有買過的人給我一點建議嗎，謝謝」。
貼文一出，許多網友紛紛大讚「電熱毯」，「是，世界上最棒的東西之一」、「好用到不行，這個月買了一條，躺著背部全身暖暖的有夠爽，貓也很愛」、「電熱毯在哪都值得，除非你搬到南部」、「買，真的非常實用又省電」、「多年前買了一塊小的，到現在仍讚嘆是好物」、「從霸王寒流那次到現在，值得」、「電熱毯比暖氣值得+1，洗澡前塞進被窩，吹完頭髮鑽進去只有舒服」、「我覺得比暖氣實用，但缺點是更難離開被窩」。
其中，也有不少網友給出購買建議，「所有保暖用品我只推薦電熱毯，因為夠暖且省電，離開床冷就算了，睡覺千萬不要再冷了」、「電熱毯真的值得，但不要貪便宜，便宜的有線路及無法恆溫的問題，曾經買過便宜的，溫度忽上忽下，甚至把我的棉被燒了一個洞」、「電熱毯不要貪便宜+1，淡水濕冷很難受」、「找台灣製的雖然比較貴但安全無價」。（編輯：郭佩蓉）