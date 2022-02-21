新竹狼保全躲密室「囚少女66小時」共犯隱匿行蹤判決出爐
新竹一名羅姓保全，囚禁14歲少女66小時於豪宅密室之中，遭判有期徒刑11年半定讞現已發監，而在案發過程中協助在少女和丟少女手機的盧姓共犯，最高法院今（21）日判處1年定讞。
編輯中心／綜合報導
2022-02-21 11:55:31｜2022-02-21 11:57:16
全案發生於2020年9月間，羅姓保全在同年五月，以「電競陪玩員」誘騙高雄14歲少女打工，並找了盧姓友人到高鐵站載運少女，而他則為了躲避因性侵案判刑10年的徒刑，在自家豪宅蓋密室，囚禁少女66小時。這期間，羅男甚至還給盧男3000元，讓他帶著少女的手機到台北繞一繞，最後再將手機丟棄至新北市永和堤防附近來隱匿行蹤。
這66小時之中，羅男使喚妻子協助他逃亡，並與另名同夥、大樓物業管理員王姓男子協助送餐，並向警方謊報他失蹤。檢警多次搜索羅南住宅均無所獲，直到共犯盧男良心不安，供出密室所在，警方才順利救人，檢方提起公訴。
羅男一審遭判11年6月，未上訴全案定讞，若加上先前定讞的10年刑期，他將在獄中服刑至少21年。而共犯盧男一審遭判刑1年6月、王男一審遭判刑1年2月，2人上訴二審後，盧男改判刑1年、王男改判刑9月；王男未上訴先行定讞，盧男上訴第三審。最高法院21日駁回盧男上訴，全案定讞。（編輯：林莞茜）