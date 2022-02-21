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明道臭臉飆罵童星髒話！影片外流風向變　網友：該教訓

▲明道（左圖右、右圖右）臭臉罵童星髒話。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲明道（左圖右、右圖右）臭臉罵童星髒話。（圖／翻攝秦培然小紅書）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-21 11:57:31｜2022-02-21 11:59:44

41歲明道以《天國的嫁衣》、《王子變青蛙》等偶像劇走紅，長年在大陸發展演藝事業，近來他和女星黃奕合作新戲《夏末初見》，在農曆年間拍攝賀年影片，不料遇到調皮搗蛋的5歲小童星秦培然（紅果果），把明道當場氣到飆髒話，臭臉起身走人。

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▲明道（右）因童星調皮神色不悅。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲明道（右）因童星調皮神色不悅。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲小女孩坐在黃奕（中）身上不斷扭動。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲小女孩坐在黃奕（中）身上不斷扭動。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲明道（右二）臭臉走人讓黃奕（左二）面露尷尬。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲明道（右二）臭臉走人讓黃奕（左二）面露尷尬。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲明道（右）拿紅紙比著小女孩當場訓斥。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲明道（右）拿紅紙比著小女孩當場訓斥。（圖／翻攝秦培然小紅書）
明道與黃奕坐在沙發上，拿著「恭喜發財」的紅紙給觀眾祝福，坐在黃奕身上的小女孩動來動去，頭不斷擋住黃奕的臉，明道已經有點不耐煩，罵了一句髒話：「別浪費我們的時間。」但是小女孩沒有因此收歛，工作人員無奈哄她：「果果別鬧了。」此時明道再也忍不住，站起來拿紅紙比著小女孩說：「等妳玩完了再錄。」神色不悅走掉了，留下黃奕一臉尷尬。

▲小女孩年約5歲，長相可愛。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲小女孩年約5歲，長相可愛。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲小女孩的媽媽將明道發飆影片PO出。（圖／翻攝秦培然小紅書）
▲小女孩的媽媽將明道發飆影片PO出。（圖／翻攝秦培然小紅書）
童星的媽媽把影片放上網路公審，引發兩極評價，有網友認為黃奕也在現場，但是沒有流露憤怒情緒，抱著孩子語氣親和的哄，對比之下明道反應太兇，「說髒話的確有點過」、「真的很沒品」、「再怎麼樣也不會對一個小孩說髒話」，不過更多網友覺得童星的家長問題更大，「明道教訓的好，這種小孩可煩了」、「因為是小孩就得全劇組等妳喔？」、「家長還好意思發出來」、「這坐姿就看出來小孩子的家教了」。
 

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