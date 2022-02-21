丟丟妹婚後被當傭人　超廢老公只剩「床上技能」管用

小S（徐熙娣）前陣子因為節目《熙娣想聊》掀起關注，近日睽違7年又再次回歸電視圈主持《小姐不熙娣》。本集《小姐不熙娣》邀請因寵妻狂魔形象，而被封為「國民老公」的修杰楷，探討成為好老公的必要條件。不過有暖男老公，也一定會有「廢物老公」，直播天后丟丟妹就感嘆婚後老公只剩「床上技能」。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-21 12:58:10
丟丟妹透露老公平常完全不做家中任何大小事，甚至經常找藉口推託：「婚後我老公把我當傭人、他自己當死人。」誇張行徑讓小S忍不住問：「妳老公是不是廢物？」為了顧及老公面子，丟丟妹笑說：「差一點廢掉，但還有床上功能可用。」而當小S知道丟丟妹才27歲時，便說：「真的會被『那個』迷住。」透露自己現在到了43歲已經覺得很OK，不用也沒關係，轉頭又問修杰楷：「你該不會還很需要吧？」修杰楷則一臉尷尬：「很正常、很正常，27歲的心情。」
小S一見到修杰楷，就開門見山問他是否有因為老婆賈靜雯，去年得到金馬獎而感到不爽，修杰楷秒回「不會」，透露當初知道賈靜雯受邀參與的是鍾孟宏導演的電影後，完全性的大力支持，甚至建議老婆到外面住1個月，他就負責在家看照小孩，讓她能無後顧之憂、全心全意的投入電影角色。試圖挑撥這對夫妻感情的小S繼續問：「會不會5年後賈靜雯就故意對你說，我有金馬獎，但你沒有。」修杰楷趕緊護航：「她才沒這麼幼稚。」
修杰楷坦言自己時常鼓勵賈靜雯卸下人妻、人母的身分跟閨密們聚會，唯一要求就是嚴禁她喝到爛醉，為此不解的小S立刻替賈靜雯抱不平：「偶爾喝醉還好吧，人就是要放鬆啊！」修杰楷表示自己喝酒不會失態，但老婆會亂咬人，又強調：「但是是可愛的。」同樣看過賈靜雯酒醉失態的小S，也立馬改口：「我不想再看到她酒醉第2次，她喝醉還會揍人。」