車禍後骨折手術沾黏 針灸治療沾黏不再卡卡

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，有名56歲女性患者，半年前因車禍造成右側上臂骨折，經過手術及石膏固定，雖然骨頭已經癒合，但右肩關節、手肘和手腕活動角度仍受到影響，連日常動作都受到限制，例如洗澡、穿衣、曬衣服等無法正常作息，甚至因為關節疼痛不能入睡，嚴重影響日常生活品質，經過半年復健治療後仍不見好轉。最後求診該院中醫科黃詩偉醫師，經過約一個月的針灸積極治療，將沾黏的關節逐步拉開，讓原本活動卡卡的角度恢復，夜間疼痛也消失，可以好好睡眠，目前已經恢復正常生活。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-02-21 13:56:07
黃詩偉醫師表示，經過動作評估和觸診，該病患右肩關節和肘關節因為術後固定時間較久，形成了關節沾黏，也因為沾黏的程度太嚴重，即便進行半年的復健，關節活動度的恢復仍有限。因此，找出患者目前活動不順的患處，利用針灸，在天宗、肩貞、尺澤等穴位，針對肩關節和肘關節腫脹沾黏的部份進行鬆解，以及肩膀周圍因長時間固定而無法正常活動形成僵硬緊繃的肌肉治療，讓肌肉恢復原本的狀態。
黃詩偉醫師指出，手術後造成的沾黏很常見，病患常常因為沾黏造成的疼痛感而不敢活動，無法正常活動後又造成關節沾黏的狀況更加嚴重，形成惡性循環。臨床上因為每一位患者病況都不相同，需要透過醫師針對患者進行動作評估，才能夠精準地找出問題的根源、對症治療，針灸主要是透過反覆刺激肌肉緊繃之處，讓肌肉改變張力，降低緊繃感，進而使肌肉恢復正常狀態。
黃詩偉醫師提醒，除了針灸之外，還需配合伸展關節的衛教動作，患者回家持續活動，將沾黏的關節逐步拉開，再搭配消腫的藥，讓沾黏不再影響日常生活。