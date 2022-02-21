范瑋琪挺過失言風波2年 陳建州捕捉老婆「拚復出」日常
藝人范瑋琪2020年因對於行政院下令禁止台灣口罩出口一事相當不滿，在私人臉書上以激烈字詞痛批院長蘇貞昌，即使事後親自公開道歉仍飽受外界抨擊，不過老公陳建州（黑人）仍在她身旁不離不棄，今（21）日也和大家分享老婆的美照與近況，疑似在為她復出鋪路。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-21 15:27:31
陳建州今天在IG上曬出范瑋琪在錄音室準備唱歌的美照，語帶保留地說：「希望有機會讓大家都能聽到，真的好好聽。」並透過限時動態表示是一首感動的歌，讓許多粉絲又驚又喜：「太期待了，真的好想念范范的歌聲」、「我要聽，之前PO出的片段已經好聽炸了」，好友關穎也留言稱讚范瑋琪纖細的腰身。事實上，范瑋琪去年慶祝出道21年時，就已經發文賣關子：「很多感動放在歌裡，期待很快和你們在音樂裡相聚，繼續這樣的緣分。」
范瑋琪因口罩醜聞神隱2年多，生活低調的她將重心轉往家庭、照顧雙胞胎兒子，也曾與歌唱選秀節目歌手在餐廳裡高歌。僅管暫時無法於螢光幕前亮相，范瑋琪也沒有偷懶，選擇花時間栽培自己，攻讀師範大學時尚相關碩士班，日前還曬出上課日常照，感慨地說：「最後一學期開始，珍惜和同學們相處的每一刻。」看得出與同學間的好感情。