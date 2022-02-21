快訊／北市確診+1 感染源疑為新北確診案19813
新冠肺炎疫情近日因為「吃飯唱歌團」群聚感染，似乎有逐漸擴大的情況。而台北市政府今（21）日下午召開防疫記者會，宣布北市確診案例+1。而該例確診案例為案20162，是昨日公布的確診案20028的太太。黃珊珊表示，案20028的感染源，疑似為新北確診案19813，雙方曾在同一間餐廳用餐，疑似在過程中感染。
記者丁上程／台北報導
2022-02-21 15:50:58
黃珊珊表示，今日新增的北市確診為一名居住在北投區的女性案20162，而該案為案20028的匡列對象，是該名女性的丈夫。而案20028於一月底時從中國大陸返回台灣，由於28日要再度前往中國大陸，因此進行PCR採檢，不過採檢結果呈陰性，但由於omicron變種病毒的潛伏期不會那麼長，因此有重新審視其確診足跡。
黃珊珊強調，在審視案20028的足跡時，發現曾與新北確診案19813在同一間餐廳用餐，因此懷疑在過程中被傳染，因此將該案從境外移入改為本土案例，目前仍等待基因定序結果出爐。黃珊珊表示，目前已經針對該案進行匡列隔離128人，73人陰性1人陽性（案20162），另54人檢驗中；至於擴大匡列採檢22人，目前還在檢驗當中。
※【NOWnews 今日新聞
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