孫生女友「泳衣根本全裸」　網友看第二張直接暈倒

網紅團體反骨男孩（Wackyboys）成員孫生，2020年9月初與「樂天女神」林襄分手，現任女友為桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」成員林宛璇（Wendy），本身是模特兒的Wendy擁有175公分身高及豐滿上圍，日前她示範一件新泳衣，破尺度剪裁讓網友大呼：「看到第二張直接暈倒！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼Wendy擁有清甜臉蛋、衣架子身材。（圖／林宛璇Wendy IG）▲▼Wendy有外型、舞技，曾參加女團選秀節目《菱格世代DD52》。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy除了是啦啦隊成員，也是專業模特兒，IG有11.8萬粉絲追蹤。（圖／林宛璇Wendy IG）Wendy日前在飯店打卡，上傳數張泳裝照片，她穿一套剪裁特殊的連身泳衣，大深V開到下胸處，側面至背部只有幾條綁線撐住，一轉身側峰乍洩，下半身採丁字高衩設計，大腿根部、翹臀毫無布料遮掩，幾張側身、背面照幾乎快全裸，令人咋舌。▲Wendy連身泳裝堪稱戰袍等級。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy泳衣背面大露特露。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy自拍角度。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy背面視角。（圖／林宛璇Wendy IG）北部近來連日低溫，Wendy寫下：「好冷啊...」貼文吸引2.2萬人按讚，孫生難得現身留言：「寶粉（很）美。」大放閃光彈，網友也看傻：「我看到第二張，直接暈倒」、「蜜桃臀太讚了」、「這也太殺了...可以殺倒一排人了」、「太扯了」、「不愧是模特兒」、「抱歉了！孫生」！（編輯：楊穎軒）▲▼Wendy和孫生感情穩定。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy（左一）曾和林襄（右二）同框，兩人態度都很大方。（圖／WACKYBOYS 反骨男孩YouTube）KID求婚成功「拚幾隻小野人」 前女友許維恩15字發聲唐綺陽星座運勢／天蠍1方法打開財運 牡羊有升官機會「宋智雅媽媽」頭被鐵塊砸中噴血、女兒受傷！縫14針毀容