3月降一級適度放寬可行？專家：得看國內外6指標

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於目前疫情， 陳時中表示「穩定可控」，態度是「戒慎但不恐懼」。媒體再詢問3月可以降為一級嗎？交通運輸可以鬆綁飲食嗎？陳回應「放寬是勢在必行」會由專家來評估。為此，新光醫院副院長洪子仁表示，要不要放寬得看國內外6項指標。
洪子仁指出，國外部分首先得關注疫情嚴不嚴峻，如目前歐美國家相較之前，疫情有緩和的趨勢，但在日本、韓國、東亞或是香港仍在上升階段，再看看境外班機近來也是來自東亞的陽性率高於歐美的。第二則要看國際上是否有新的變異病毒，最後是全球疫苗覆蓋率要持續提升，世界衛生組織就希望全球人口在今年7月，完成第二劑接種的佔70%。
至於國內部分，洪子仁表示，假設入境檢疫14天變10天，社區傳播是否有大爆發的案例，如果沒有就能再縮短從10天變7天。再來得看這段時間國內醫療量能有沒有被突破，最後則是國內疫苗覆蓋率持續提升，3劑目標值50%以上，目前才3成7，尤其50歲以上民眾還有150萬人還未打疫苗，中高齡長者是否提升接種覆蓋率也是重點之一。
洪子仁認為，要不要放寬得看上述國內外6項指標，目前看來依照omicron病毒特性，來得急、去得也快，認為3月中旬歐美與日韓、東亞和香港的疫情可能就逐漸從高峰往下走，適度放寬是可行的。
洪子仁說現在就像之前過年前大家在吵要不要禁止餐廳內用一樣，事實證明雖然確實有幾個傳播鏈是因為內用而引起，但事後都有被穩定掌控，疫調與隔離都做得很確實。因此，他強調相關政策仍要滾動式修正，考量6項指標之外，也得考慮民生與經濟，再來決定要加嚴或放寬。