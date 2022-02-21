《彈射世界》新角色、劇情來了！轉蛋活動2月22開跑
全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(21)日搶先預告，於2月25日釋出新劇情活動「許願吧，光的繼承者們」當天中午12:00至3月4日中午12:00開放前篇劇情，於3月4日中午12:00 至3月14日 晚上20:59開放後篇劇情。完成活動劇情可挑戰活動限定的戰鬥任務，蒐集BOSS任務道具「紫水晶的光片」，可抽取代幣轉蛋，有機會獲得活動限定裝備道具★5裝備「盟約之劍」及 ★4裝備「慶典徽章」。此外，活動挑戰獎勵還可額外取得★5「星鐵的顆粒」及多種乙太獎勵。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-21 16:45:34｜2022-02-21 17:41:57
由遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司Citail共同研發的手遊《彈射世界》，以瞄準，彈射的玩法，透過角色撞擊， 阻止敵人攻擊，再給予痛擊，加上改變移動軌道的操作，就能創造出更多樣化的動作，該作一推出便引起許多吸引大批玩家注意，而近來除了釋出新劇情活動之外，更於2月22日至3月17日推出「每日1次免費10連抽轉蛋」總共可進行230次轉蛋、「日版1週年慶紀念登入獎勵」、「新角色精選轉蛋」，豐富活動盡情暢玩！
其中「日版1週年慶紀念登入獎勵」於2月25日上午5:00至3月27日上午4:59，活動期間登入，每日可獲得星導石50個，最多可獲得1500個；另外《彈射世界》新角色轉蛋於2月25日中午12:00至3月6日中午11:59上線，期間限定包括★5「希露提」、★5「菲莉亞」、★5「花火」、★4「瑟希利亞」、★4「艾禮」機率上升中！
星之少女騎士 ★5「希露提」
技壓眾騎士，甚至被說是會奪走騎士榮譽的天才少女劍士。從前在那笑容底下總隱藏著悲傷利刃的少女，正試圖在春風中展翅高飛。CV：麻倉もも。
光與祈願的繼承者 ★5「菲莉亞」
由於溫柔和懦弱的緣故，而從戰場上消失無蹤的年輕巫女。為了守護逃離後才找到的願望，少女借助了留存於心中的騎士與勇者之力，使新的力量覺醒。CV：芹澤優。
星花的忍者 ★5「花火」
格外深愛著炸彈、煙火與自由的叛逃忍者少女。這次為了實現某個約定而換上正式服裝（？）跨越世界到處奔走。CV：上田麗奈。
守護願望的騎士 ★4「瑟希利亞」
逐著被「調整」為決戰兵器的巫女菲莉亞，消失在迷霧彼端的女騎士。即使她已下定決心不再回去，至今仍在苦惱著自己的生存之道。CV：高橋李依。
白淨的魔族戰士 ★4「艾禮」
前魔王軍女戰士。昔日總是在各方面都繃緊了神經，但在觀星之街生活，並與妹妹艾露姆重逢之後，個性變得稍微柔和一些。CV：小澤亜李。